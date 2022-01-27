為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    這不是「肯X基」清境農場版！遊客爭吵竟負氣躺馬路

    其他車輛的乘客用手機拍下女子躺在馬路中央的危險畫面，也關切詢問是不是身體不舒服。（民眾提供）

    其他車輛的乘客用手機拍下女子躺在馬路中央的危險畫面，也關切詢問是不是身體不舒服。（民眾提供）

    2022/01/27 19:18

    〔記者佟振國／南投報導〕實在太危險！南投縣仁愛鄉台14甲線清境農場青青草原路段，下午3點半左右竟有1名女子不顧來往車輛，直接躺在馬路中央，路過民眾嚇得趕緊拿起手機拍下驚險場面，還不斷詢問是怎麼回事，警方獲報到場時已不見人影，詢問農場人員才知女遊客疑與同伴發生爭吵，竟不顧危險負氣直接躺在馬路上，最後才被友人拉起帶上車，危險行徑已違反道路交通管理處罰條例，可開罰300元。

    還記得在地上扭曲打滾的大兵，就是要吃某家炸雞令人會心一笑的逗趣廣告嗎？今天下午則是上演危險的清境農場馬路版，驚險畫面被路過遊客拍下，畫面中1名女子直接躺在台14甲線9.5K青青草原路段中央，1部黑色轎車就從女子身邊開過，後方的車輛乘客拿起手機邊拍邊問「她是不舒服嗎？」駕駛也撇頭看了一眼則說「是故意的吧」。

    仁愛分局松岡派出所也接獲報案，指有人不明原因直接躺在馬路中央，非常的危險，員警獲報前往處理，但女子已經離開，經詢問清境農場青青草原售票口人員，可能女子與同行的朋友疑似發生口角爭吵，就不顧危險，負氣躺在馬路中央，友人見狀立即將女子拉起扶到路邊安撫，之後上了同伴的車離去。

    至於女子任意躺在馬路中央的行為，不僅讓自己身陷險境，也影響交通順暢，警方表示，依道路交通管理處罰條例78條1項4款，可開罰300元。

    今天下午1名女子直接躺在南投縣仁愛鄉台14甲線清境農場青青草原路段馬路中央，車輛就從她身旁開過十分危險。（民眾提供）

    今天下午1名女子直接躺在南投縣仁愛鄉台14甲線清境農場青青草原路段馬路中央，車輛就從她身旁開過十分危險。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「奔羊節」因疫情生變？ 清境農場：配合中央防疫滾動調整
    2022/01/23 18:33

    「奔羊節」因疫情生變？ 清境農場：配合中央防疫滾動調整
    清潔工掃街與人口角亮鋸子 辯修剪樹枝法官不信判罰3千
    2022/01/02 16:24

    清潔工掃街與人口角亮鋸子 辯修剪樹枝法官不信判罰3千

    福鄉心匯珍稀36～48坪 水岸公園健康宅
    兩派人馬宜市KTV衝突 大街上持玩具槍叫囂
    2021/12/09 23:20

    兩派人馬宜市KTV衝突 大街上持玩具槍叫囂
    陽光燦爛氣溫回升 清境、合歡山、日月潭遊客爆棚
    2021/12/04 18:46

    陽光燦爛氣溫回升 清境、合歡山、日月潭遊客爆棚

    《梅艷芳》導演版 春節上線
    男子開車與女路人起口角 憤持BB槍指向對方頭部
    2021/10/22 11:01

    男子開車與女路人起口角 憤持BB槍指向對方頭部
    高雄近百公斤女子失業加失戀 大雨中酒醉躺臥馬路
    2021/07/24 10:46

    高雄近百公斤女子失業加失戀 大雨中酒醉躺臥馬路
    社會今日熱門

    2022春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播