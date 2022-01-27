這不是「肯X基」清境農場版！遊客爭吵竟負氣躺馬路

其他車輛的乘客用手機拍下女子躺在馬路中央的危險畫面，也關切詢問是不是身體不舒服。（民眾提供）

2022/01/27 19:18

〔記者佟振國／南投報導〕實在太危險！南投縣仁愛鄉台14甲線清境農場青青草原路段，下午3點半左右竟有1名女子不顧來往車輛，直接躺在馬路中央，路過民眾嚇得趕緊拿起手機拍下驚險場面，還不斷詢問是怎麼回事，警方獲報到場時已不見人影，詢問農場人員才知女遊客疑與同伴發生爭吵，竟不顧危險負氣直接躺在馬路上，最後才被友人拉起帶上車，危險行徑已違反道路交通管理處罰條例，可開罰300元。

還記得在地上扭曲打滾的大兵，就是要吃某家炸雞令人會心一笑的逗趣廣告嗎？今天下午則是上演危險的清境農場馬路版，驚險畫面被路過遊客拍下，畫面中1名女子直接躺在台14甲線9.5K青青草原路段中央，1部黑色轎車就從女子身邊開過，後方的車輛乘客拿起手機邊拍邊問「她是不舒服嗎？」駕駛也撇頭看了一眼則說「是故意的吧」。

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仁愛分局松岡派出所也接獲報案，指有人不明原因直接躺在馬路中央，非常的危險，員警獲報前往處理，但女子已經離開，經詢問清境農場青青草原售票口人員，可能女子與同行的朋友疑似發生口角爭吵，就不顧危險，負氣躺在馬路中央，友人見狀立即將女子拉起扶到路邊安撫，之後上了同伴的車離去。

至於女子任意躺在馬路中央的行為，不僅讓自己身陷險境，也影響交通順暢，警方表示，依道路交通管理處罰條例78條1項4款，可開罰300元。

今天下午1名女子直接躺在南投縣仁愛鄉台14甲線清境農場青青草原路段馬路中央，車輛就從她身旁開過十分危險。（民眾提供）

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