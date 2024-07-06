嚇！貨車駕駛國道車陣中撿掉落物 警方說話了

滿載鐵製品的大貨車貨物飛散掉落到國道3號草屯路段，司機把車停在路肩，下車撿拾。（擷取自「草屯人」臉書社團）

2024/07/06 17:51

〔記者陳鳳麗／南投報導〕一輛大貨車行國道3號北上草屯交流道附近路段，鐵架、鐵板等鐵製品散落車道，駕駛將車停路肩，冒險下車在車陣中撿拾，嚇壞行經駕駛。國道七隊提醒，貨物一定要捆紮穩固，若所載物品飛散、脫落，可處新台幣3000元到1萬8000元罰鍰，還要違規記點。

有民眾今天（6日）下午1點40多分開車行經國道3號北上草屯路段，在接近草屯交流道前發現路肩停了一輛大貨車，男駕駛站在車斗最後方，向行經車輛招手，後方行車紀錄器拍到影像，可清楚地看到大貨車司機先下下撿拾一件鐵製品，接著閃過轎車，趁道路空檔走入車道再撿掉落物。

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該名駕駛人下國道後，找出行車紀錄器影像，用手機翻拍，再將影片貼在「草屯人」地方臉書社團說，自己的車子擋風玻璃先被疑似小石頭砸到有裂了一個小洞，無法證明是該部大貨車掉落物砸到，但看到大貨車駕駛冒險到車陣中撿拾掉落物，希望大貨車駕駛和後方車輛一切平安。

對於影片中的大貨車駕駛，在車道上撿拾車上掉落物件的行為，國道公路警察隊第七大隊說，國道車速極快，汽車載運貨物，一定要捆紮穩固，否則散落物可能砸車傷人，依據道路交通管理處罰條例第30條規定，汽車裝載時，所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭，可處駕駛人新台幣3000元以上1萬8000元以下的罰鍰，並且要違規記點。

據了解，貨物飛散脫落，除了要依道交條例處罰鍰外，駕駛人還要記點2點，而汽車駕駛人駕駛營業汽車要記3點。

大貨車駕駛下車到車道撿掉落物。（擷取自「草屯人」臉書社團）

大貨車停在路肩，路肩和車道可見到散落物。（擷取自「草屯人」臉書社團）

大貨車駕駛在車陣中閃過車子，找空檔撿拾掉落物。（擷取自「草屯人」臉書社團）

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