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    女子飛機上暴走毆打空服員 休假警當場上銬

    美國航空班機日前傳出乘客毆打空服員事件。（路透資料照）

    美國航空班機日前傳出乘客毆打空服員事件。（路透資料照）

    2021/05/04 15:42

    〔即時新聞／綜合報導〕日前一名美國女子在從邁阿密飛往紐約的班機上，不僅拒絕配合防疫期間的口罩規定，還情緒失控出手毆打空服員，最終該名暴走女子一下機就被直送警局接受調查。

    根據《紐約郵報》報導，美國時間5日，一名來自布魯克林區的28歲女子坎貝爾（Chenasia Campbell）搭乘從邁阿密飛往紐約的美國航空班機，期間卻突然暴走與空服員發生口角衝突。

    報導指出，坎貝爾先是跟隨一名空服員到工作區，並對其破口大罵，只因認為空服員沒有收拾她的垃圾，甚至在爭執過程嗆聲「警察也拿我沒轍」，態度相當惡劣。隨後另一名空服員趕到試圖將兩人分開，卻反遭坎貝爾推拉、扯髮還出拳怒毆，慘成受害者。最後一名碰巧休假搭機的紐約市警局員警上前介入，這才將鬧事女子上銬制伏，而該班機一抵紐約甘迺迪機場，坎貝爾立刻被正式逮捕。

    事後美國航空內部人士補充，坎貝爾當時還拒絕遵守政府的口罩防疫規定。而針對此次事件，航空公司發聲明提及「美國人不容忍任何形式的暴力」、「感謝機組人員和執法人員在機上和機場迅速採取行動，以確保顧客和機組人員的安全」。據悉，該案後來於布魯克林聯邦法院開庭審理，坎貝爾以1萬5000美元（約合台幣40萬元）被交保釋放。

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