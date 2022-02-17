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    網購PS5卻收到爛香蕉！逾60人受害 嫌分飾多角得手120多萬

    方姓男子被控化身「周劫侖」、「楊來過」兜售PS5、手機，卻寄香蕉、牙膏詐騙吸金上百萬元。（民眾提供）

    方姓男子被控化身「周劫侖」、「楊來過」兜售PS5、手機，卻寄香蕉、牙膏詐騙吸金上百萬元。（民眾提供）

    2022/02/17 12:57

    〔記者黃良傑／高雄報導〕方姓男子被控在網路巧立「周劫侖」、「周漁民」、「楊來過」等暱稱，在二手手機、遊戲機等社團平台兜售3C商品，被害人買顯示卡匯款後，竟收到一串香蕉，還有人買PS5遊戲主機，結果收到一條牙膏，高市刑大獲報成立專案偵辦，前往方嫌宜蘭租處搜索，但他矢口否認，被害人和被借金融帳戶的友人指證歷歷，警方將他依詐欺罪嫌將他移送宜蘭地檢署，檢方聲押獲准。

    刑大偵八隊今指出，「PS5」遊戲機受晶片缺貨及疫情影響，全球大缺貨，民眾只好轉往二手機平台搶購，而且還得加價才能順利入手，方男（36歲）發現不少玩家在臉書特定平台求購，臉書巧立「周劫侖」、「周漁民」、「楊來過」等暱稱，還以低於市價1成價格，兜售PS5主機及暢銷二手手機等3C商品，吸引許多網友下單搶購再行詐。

    刑大估計自去年7月至今年2月，至少已有60人受害，詐騙金額累計約120多萬元，但方嫌全盤否認，辯稱不認識「周劫侖」、「周漁民」、「楊來過」，此三個臉書帳號也非他所有。

    被害人指控匯款買遊戲主機、顯卡、手機，不料一拆開包裹發現裡面竟是牙膏，還有人收到雨衣、香蕉，甚至連故障電鍋也成詐騙的貨物，警方研判嫌犯利用此一手法，除了想製造民事糾紛假象，藉此逃避法律，同時讓被害人誤以為寄錯，藉此拖延帳號遭列警示戶時間，進而延長取得贓款時間，方男被逮後辯稱手機不是他的，警方將他依詐欺罪嫌移送法辦。

    方姓男子被控化身「周劫侖」、「楊來過」兜售PS5、手機，寄香蕉、牙膏詐騙吸金上百萬元。（民眾提供）

    方姓男子被控化身「周劫侖」、「楊來過」兜售PS5、手機，寄香蕉、牙膏詐騙吸金上百萬元。（民眾提供）

    方姓男子被控化身「周劫侖」、「楊來過」兜售PS5、手機，寄香蕉、牙膏詐騙吸金上百萬元。（民眾提供）

    方姓男子被控化身「周劫侖」、「楊來過」兜售PS5、手機，寄香蕉、牙膏詐騙吸金上百萬元。（民眾提供）

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