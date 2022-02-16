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    縱火害死7命改判無期 兒權代表：政府廢死勿兩面手法

    中華民國兒童權益促進協會創會理事長王薇君（右）。（資料照，記者王俊忠攝）

    中華民國兒童權益促進協會創會理事長王薇君（右）。（資料照，記者王俊忠攝）

    2022/02/16 23:52

    〔記者王俊忠／台南報導〕對於縱火燒台南玉井真理佛堂前輩堂、害死7命，台南高分院卻改判凶手曾文彥無期徒刑。中華民國兒童權益促進協會創會理事長王薇君認為，政府既然要朝「廢死刑」方向前進，就不要再玩虛假的兩面手法，請做好廢死的完整配套措施，像是落實「真無期徒刑，不要是假無期徒刑」。

    2019年12月14日凌晨，當時21歲的男子曾文彥因有嫌隙，到台南玉井區真理佛堂前輩堂縱火造成7死2傷慘案，檢方偵結依殺人罪嫌起訴並求處死刑；2020年底，台南地院也判曾嫌死刑；但今年2月16日，台南高分院以對曾男有4大有利因子、改判曾無期徒刑，還可上訴。

    王薇君表示，台南高分院對曾嫌改判無期徒刑，她並不意外，因近幾年來，我國二、三審法院很少判死刑，即使法院判死刑也不執行或是很少執行，看起來政府政策上明顯要走向廢除死刑，既然要廢死，那政府該勇敢明確宣示與承擔相關責任，不要讓被害者家屬有所期待（指期待我國法律尚有死刑），但卻又落空（實際不判死刑也不執行）。

    她強調，政府要廢死，就請直接廢掉法律的死刑法定刑，但一定要做好相關完整配套措施，如對需與社會永久隔離的被告，不執行死刑，就該落實「真的無期徒刑」，而不是猶可以假釋放人的「假無期徒刑」。

    王薇君說，如今政府要重視人權，但人民感受到政府重視的似只有加害者人權；受害者人權反倒被忽視，既然要重視人權與國際人權接軌，那不論是加害人或受害人都應受到平衡的重視，不該極度失衡、傾斜向加害人那一方。而有關加害人的可否教化評估機制，也要健全完整建立，讓人民能信服評估結果；對被害人一方的撫慰、陪伴也須落實，使受害方獲得有實益的協助與補償。對被害人一方的撫慰、陪伴也須落實，使受害方獲得有實益的協助與補償。

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