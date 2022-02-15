前公懲會委員長石木欽告週刊毀譽求償1000萬 高院仍判敗訴
〔記者楊國文／台北報導〕前公懲會委員長石木欽不滿鏡週刊影射他與涉訟友人、佳和集團董事長翁茂鍾不當飲宴還買股，控告鏡週刊與2位撰稿記者，請求連帶賠償1000萬元並登報道歉，鏡週刊答辯稱有善盡查證義務和平衡報導，一審判石木欽敗訴，上訴後，高等法院審理認定石有無違失行為與公共利益相關，可受公評，鏡週刊已盡合理查證義務、且完成平衡報導，今判決上訴駁回。還可上訴。
司法院政風處2018年9月調查石木欽與富商翁茂鍾的交往有無違反法官倫理規範，石木欽為此請辭公懲會委員長，鏡週刊隨即報導石與涉訟友人翁茂鍾不當往來、掌握消息買股獲利等；石木欽認為報導不實，也未平衡報導，詆毀他名譽，不容假藉新聞自由詆毀名譽，決定提起民事告訴。
請繼續往下閱讀...
石木欽指出，他請辭是自我道德標準的底線，不應成為媒體抹黑標的，鏡週刊未經查證即撰寫報導，他認為9篇報導與1則影片報導皆不實，請求鏡週刊、社長裴偉及2名撰稿記者連帶求償1000萬元，並刊登道歉啟事、撤下相關報導。
鏡週刊答辯，這些報導與司法院人審2019年9月17日公布的審議結論一致，足以證明報導前經過合理查證，有相當理由信賴消息為真，且在人審會後，鏡週刊也有報導刊登石木欽一則「當法官不能沒有人性」的聲明，完成平衡報導。
台北地院審理後認定，石木欽案是法官倫理規範案件，影響人民對司法的信賴與觀感，牽涉公共利益，屬可受媒體檢視、輿論公評之事，經比對報導內容與司法院新聞稿，可知內容一致，並非出自虛構拼湊，認定有經合理查證，且有相當的平衡報導篇幅。
判決指出，報導內文雖夾敘夾議加入「富豪宴、不免惹議、宛如股神、買股海削2000萬、如此囂張行徑、瞎扯鬥爭」等詞，則是對可受公評之事抒發價值觀的意見表達，民主多元社會應予容許，不構成侵害名譽權，去年3月駁回石木欽之訴。
石木欽獲悉判決結果後，表示遺憾，石認為，職務法庭顯然將他的兒子在集中市場賣股的個人行為，當作他的行為，無法認同判決結果，因此提起上訴。
高等法院民事庭審理認為，報導刊載石木欽和富商茂鍾是30年朋友，在翁所涉刑事案繫屬最高法院時為合議庭成員，並未主動申請迴避，與事實相符，報導另指石木欽有多項違失行為等內容，也與監察院調查報告、檢舉函等內容吻合，可認定已盡合理查證。
高院認定，石木欽擔任過高等法院院長等要職，其言行操守受社會關注，是否涉違失行為與公共利益有關，屬可受公評之事，鏡週刊已做平衡報導，不具違法性，不構成侵害石的名譽，今判決駁回上訴。
懲戒法院職務法庭調查石木欽違反法官倫理規範等違失案，認定石木欽違規買賣股票，違失情節重大，判決罰款月俸1月，約354萬元。石木欽不服，已上訴職務法庭的二審審理中。