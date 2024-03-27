屏東九如九塊厝三山國王廟 解僱廟祝 違反勞基法判賠69萬

九如鄉九塊厝三山國王廟解僱廟祝，屏東地方法院審理認為廟方違反勞基法，應給付廟祝69萬餘元。（資料照）

2024/03/27 05:30

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣九如鄉知名廟宇九塊厝三山國王廟，因為七十八歲鄧姓廟祝生病住院，廟方予以解僱，被鄧姓廟祝提告違反勞基法，要求資遣費、補足薪資等費用，屏東地方法院審理認為，廟方違反勞基法，應給付廟祝六十九萬一千三百八十六元。廟方主委許仁壽指出，廟祝不應用勞基法認定，此例一開，許多廟宇都頭痛，將提上訴。

勞動部認定 宗教團體適用勞基法

屏縣府勞青處說，勞動部已認定宗教團體適用勞基法行業，該案曾進行兩次調解，但雙方各有主張，調解不成立，於是進入司法程序，尊重屏東地院的判決結果。

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鄧姓廟祝自八年前擔任九如鄉九塊厝三山國王廟的廟祝，薪資言明每月兩萬元，工作為每日清晨五點開廟門、整理約一個多小時，早晚至廟外東西南北營清潔、敬香等，再返回廟宇服務香客、引領參拜等，晚上約八點還需關閉廟門，時間長且無加班費，全年無休也無特休，廟方未提撥勞退金，薪資低於法定，去年二月因病住院，廟方三月就告知解僱，未給予資遣費及預告工資，廟祝認為廟方違反勞基法請求被告給付住院期間工資、基本工資差額、未提撥之勞工退休金、資遣費等費用。

廟方主委：言明薪資 算半個志工

廟方主委許仁壽表示，廟方僱用鄧姓廟祝時已是七十歲退休人員，當時就口頭言明薪資內容，廟祝算半個志工，為神明服務，不能依勞基法來算，許多廟宇都以此模式僱用，法官用勞基法判，將造成許多廟宇困擾，廟方會提上訴。

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