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    翁茂鍾案》控鏡週刊報導毀名譽 石木欽求償千萬敗訴

    前公懲會委員長石木欽。（資料照）

    前公懲會委員長石木欽。（資料照）

    2021/03/26 18:10

    〔記者張文川／台北報導〕前公懲會委員長石木欽，不滿鏡週刊影射他與涉訟友人、佳和集團董事長翁茂鐘不當飲宴還買股，控告鏡週刊與2位撰稿記者，請求連帶賠償1000萬元並登報道歉，週刊答辯稱有善盡查證和平衡報導；台北地院今天宣判，判石木欽敗訴。可上訴。

    石木欽透過委任律師表示，將待收到判決書後，再研究決定是否上訴。

    司法院政風處去年9月調查石木欽與富商翁茂鐘的交往有無違反法官倫理規範，石木欽為此請辭委員長，鏡週刊隨即報導石與翁茂鐘不當往來、掌握消息買股獲利等，石木欽認為報導不實，也未平衡報導，詆毀他名譽，不容假藉新聞自由詆毀名譽，決定提起民事告訴。

    石木欽去年11月聲明指出，他請辭是自我道德標準的底線，不應成為媒體抹黑標的，鏡週刊未經查證即撰寫報導，他認為9篇報導與1則影片報導皆不實，請求鏡週刊、社長裴偉及2名撰稿記者連帶求償1000萬元，並刊登道歉啟事、撤下報導。

    鏡週刊等答辯，這些報導與司法院人審會去年9月17日公布的審議結論一致，足以證明報導前經合理查證，有相當理由信賴消息為真，且在人審會後，週刊也有報導刊登石木欽的聲明，完成平衡報導。

    北院審理後認定，石木欽案是法官倫理規範案件，影響人民對司法的信賴與觀感，牽涉公共利益，屬可受媒體檢視、輿論公評之事，經比對報導內容與司法院新聞稿，可知內容一致，並非出自虛構拼湊，認定有經合理查證，且有相當的平衡報導篇幅。

    判決指出，報導內文雖夾敘夾議加入「富豪宴、不免惹議、宛如股神、買股海削2000萬、如此囂張行徑、瞎扯鬥爭」等詞，則是對可受公評之事抒發價值觀的意見表達，民主多元社會應予容許，不構成侵害名譽權，因此駁回石木欽之訴。

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