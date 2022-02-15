板橋通緝犯拒檢開車撞傷3警 遭開3槍壓制送辦

蔡嫌開貨車拒檢衝撞員警逃跑，警方起身立刻跳上機車追上去。（記者徐聖倫翻攝）

2022/02/15 11:03

〔記者徐聖倫／新北報導〕48歲蔡姓男子身背毒品通緝，今凌晨3時許開著小貨車怠速違停在新北市板橋區莊敬公園旁，警方上前盤查卻遭蔡嫌拒檢並開車衝撞，導致3名警員受傷，警方見狀強勢反擊，立刻朝小貨車連開3槍制止，最後將蔡嫌制伏，所幸受傷的員警僅輕微擦挫傷，並無大礙，蔡嫌則被警方依法送辦。

據了解，蔡嫌為夜班貨車司機，負責載運海鮮，凌晨因精神不濟，行經萬板、民生路口時，怠速違停路邊休息，海山警分局埔墘派出所巡邏員警經過見狀上前盤查，蔡嫌起初假意配合，見警方稍沒注意，蔡嫌則催緊油門開車衝撞員警後落跑。

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員警遭撞倒地後立刻起身，上了機車一路追上萬板大橋，見蔡嫌速度慢下，立刻對車體開3槍反擊，蔡嫌車體遭開槍後繼續逃逸，行經台北市又上了華中橋，最終在板橋萬安街巷弄內某宮廟遭攔下，警方隨即將蔡嫌拉下車並壓制，蔡嫌還不斷哀嚎「我手要斷了」。

偵訊時，蔡嫌向警供稱自己知道遭通緝在案，不想被抓所以逃跑。另警方在車上並未搜出違禁品，受傷的3名員警身上皆為擦挫傷，送醫包紮後無大礙。訊後，警方依毒品、妨害公務、公共危險等罪嫌，將蔡嫌移送法辦。

警方出槍往蔡嫌的小貨車上連開3槍。（記者徐聖倫翻攝）

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