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    首頁　>　社會

    警專生「扮老虎」民代面前歌舞 分局急澄清：議員剛好路過

    警專生扮老虎唱歌跳舞，台南市警一分局長方國璽（後排左一）與市議員曾培雅（中粉衣者）與孩童同樂共襄盛舉。（台南市警一分局提供）

    警專生扮老虎唱歌跳舞，台南市警一分局長方國璽（後排左一）與市議員曾培雅（中粉衣者）與孩童同樂共襄盛舉。（台南市警一分局提供）

    2022/02/11 20:54

    相關新聞連結：
    這次不「弄獅」 警專生扮「兩隻老虎」唱歌跳舞給議員看

    〔記者王捷／台南報導〕台南市警一分局宣導護童，請實習的警專生套上老虎頭套，在學校前唱「兩隻老虎」加跳舞給市議員曾培雅看，傳出是「被自願」，分局再次強調警專生沒有被勉強，而議員的服務處就在國小對面，剛好路過，並沒有特別表演給民代觀看，是與議員共襄盛舉。

    今天早上，南市警一分局在崇學國小校護童，分局長也到場察看警員指揮交通，還請警專生戴上老虎面具唱歌跳舞，影片傳出，只見兩名警專生邊唱邊跳「兩隻老虎」一旁除了有民代觀看，還有警員大喊，「不夠熱情！再來一次！」惹來警界議論，甚至認為不應該這樣欺負學弟。

    市警一分局下午緊急澄清，「虎頭」巧妙結合今年的生肖，警專生與學童同樂，所以跳「福虎舞」，虎頭還有「馬路如虎口」創意，這是警方出於吸引家長與學童注意的善意，虎頭不只用來宣導護童，在春節期間防竊、酒駕等預防犯罪及交通安全宣導，多次公布在文化派出所的臉書中，而犯罪預防宣導也是實習的一環，警專學生也樂於參與，沒有「被自願」。

    市警一分局也說，曾培雅議員服務處正好在崇學國小對面，且議員重視關心學童教育及安全，長期擔任崇學國小導護媽媽，唱歌跳舞並不是表演給議員看，是議員剛好路過，即興與警方共襄盛舉。

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