詐團化身網路帥哥 「男公關」傳血腥照嚇壞女大生

陳姓女大生遭假交友詐騙，並傳暴力影片威脅，所幸超商店員報警，警方到場阻詐。（民眾提供）

2024/11/19 22:03

〔記者王捷／台南報導〕陳姓女大生被男網友恐嚇，報案後又羞於啟齒，警方一聽「男網友」傳來血腥照，問女大生是不是在交友體遇到帥哥？女大生才點頭。警方指出，現在詐騙案的複製性很高，但總是有人被騙，聽完警方說明，女大生才知道遇上詐騙。

據了解，陳女在交友軟體認識一位男網友，對方自稱是男公關，雙方約定見面，但陳女久候未見對方現身，她不曉得這是「假交友」詐騙。

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不久，陳女接到自稱「經理」的詐團成員來電，要求匯「保證金」以確認誠意，陳女拒絕後，詐團傳送血腥的暴力影片威脅，聲稱可追蹤陳女住哪裡，恐嚇若不匯款將對其家人不利，陳女前往超商操作匯款，引起店員注意，隨即通報警方阻詐。

台南警四分局華平派出所員警趕抵現場時，陳女仍與詐騙集團通話中，員警示意陳女將電話交由警方，詐騙集團聽見「男聲」後立刻掛斷，起初陳女不敢說出恐嚇的經過，但因為詐團的詐騙模式幾乎都相同，經安撫陳女情緒後，警員詢問陳女是不是因為在網路上認識帥哥才被騙？

警方除把假交友的詐騙模式告訴陳女，並強調詐騙集團無法掌握陳女的住址，最後才讓陳女鬆一口氣，四分局長曹儒林呼籲，若遭遇類似情況應立即終止聯繫並報警，切勿匯款，並記住「保持冷靜、小心查證、撥打165反詐騙專線」三要訣，以免受害。

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