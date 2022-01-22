防逃失靈？台南警收賄217萬判刑10年 竟可躲中國藏匿

懲戒法院判黃傳宗撤職，惟黃已潛逃中國，並無實益。（記者吳政峰攝）

2022/01/22 22:59

〔記者吳政峰／台北報導〕台南市警局前警務正黃傳宗在職時，收受酒店業者賄賂217萬元，一審依貪污罪判刑10年，沒想到在二審判決前夕，不知哪個環節出包，他竟可公然出境中國，至今未歸。最高法院去年7月駁回上訴確定，懲戒法院日前判他撤職停用3年，但因他已退休又不在台灣，均無實益，只能停發退休金。

2014年間，一間有女陪侍的酒店業者，為了避免被查獲或被列為重點查緝店家，有買通員警以穩定經營的需求，透過友人介紹結識黃傳宗。黃傳宗雖然是警務正，但負責的是保防科，業務與查緝酒店無關，也沒有影響力，卻誆稱自己有辦法疏通，藉此向業者按月索取3萬元賄款。

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另一間除了有女陪侍、還包含演出薄紗秀的業者，亦找上黃傳宗當門神，但黃員獅子大開口說出「行情價是3萬元，但是你的店太辣，只收3萬元不值得，我不想處理」等語，迫使業者不得不把價錢抬高到5萬元。

離譜的是，黃傳宗收受賄賂的地點，除了在公園、住家，甚至連警局的保防室都淪陷，毫不避諱。直到2016年退休為止，黃男向2間酒店共收取了217萬元的賄款。

隔年，檢方接獲檢舉，發動偵辦，依貪污罪起訴黃傳宗，一審台南地院判他10年徒刑。黃員不服，上訴二審，沒想到二審台南高分院2019年8月23日宣判前夕，不知哪個環節出了錯，黃傳宗竟然可以公然出境，潛逃中國。

法院找不到人，一查才知黃傳宗已落跑滯中，趕緊發布通緝；而台南市警局也在他出境183天後，暫停發放其月退俸。

最高法院去年7月維持黃傳宗10年徒刑確定，懲戒法院則認為黃身為警察，卻知法犯法，重創警察形象，考量他收賄高達34次、金額217萬元等情節，日前判撤職，停止任用公務員3年。惟黃傳宗至今未歸國，刑罰無法執行，撤職也無關痛癢，只能透過停發退休金的方式止血，避免國庫續養不肖退警。

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