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    「天眼」下設崗24小時盯哨？ 分局長：不會做這愚蠢決策

    台南某分局在警所設置監視器螢幕，被傳出是為了盯警員勤務。不過分局否認。（記者王捷攝）

    台南某分局在警所設置監視器螢幕，被傳出是為了盯警員勤務。不過分局否認。（記者王捷攝）

    2022/02/11 06:13

    〔記者王捷／台南報導〕台南的監視器相當健全，讓犯罪無所遁形，不過台南某警分局傳出要警員站交通指揮崗時要在監視器下，督勤警官可透過監視器察看交通崗位的一舉一動，同時只要發現沒有比指揮手勢，會被記申誡一次，讓基層認為遇到「做官的人」，不過該分局否認這件事，分局長也出面澄清，不會做這種愚蠢的決策，僅在警所裝監視器螢幕是為了掌握路況，未監控警員。

    過年期間交通較為擁塞，市警局也多次強調，年節期間維持交通順暢是警方的重點工作，不過台南某位分局長視察交通崗時，發現警員站崗時並沒有認真比出手勢，在內部會議時下達各警所的交通崗要在監視器下，以便隨時可以調閱查看警員值勤時是否有認真，如果沒有認真指揮就記申誡一次，同時也在各警所的值班台前安裝監視器螢幕。

    基層警員認為，用監視器督勤，也許有民眾覺得沒什麼，只要做得好也不怕被查，但這會讓警員認為，這方式是上級對基層的不信任感，而且站在路口指揮交通，車輛來往很危險，還要分心顧慮監視器、比出手勢，一想到下交通崗會不會因為分心沒比手勢就被記申誡，這會提升值勤無形的壓力。

    該分局回應，在過年期間分局長親自去視察交通崗狀況，只有獎勵沒有處分，應該是幹部傳達命令時有誤會，並且目前沒有警員因此被處分，也沒有下達相關公文；分局長指出，在警所架設螢幕，是提升科技執法，讓警所用監視器來觀看交通狀況，他有下令如果發現路口壅塞時，要及時出勤疏導交通，但不可能要警員站在監視器下，不會做出這種愚蠢的決策。

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