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    這次不「弄獅」 警專生扮「兩隻老虎」唱歌跳舞給議員看

    南市警一分局護童宣導，找警專實習生扮老虎唱歌跳舞惹議。（南市警一分局提供）

    南市警一分局護童宣導，找警專實習生扮老虎唱歌跳舞惹議。（南市警一分局提供）

    2022/02/11 10:58

    〔記者王捷／台南報導〕高雄警員因玩「弄獅」才被記了25支申誡，台南市警一分局又找警專39期的實習生戴上老虎頭套，在議員面前唱歌跳舞，宣導護童勤務，有警員怒噴「太超過」，來分局短暫實習不是為了學怎麼唱「兩隻老虎」，上次警員弄獅，現在實習生扮老虎，警察形象到底在哪？對此，一分局文化所副所長王俊權回應，姚皓鈞、李俊諺兩位實習生都是自願，沒有強迫兩人扮老虎。

    今天是開學首日，也是警分局防治組重要的一天，因為每年寒暑假結束的開學，該組都要規劃「護童勤務」並努力宣傳，目的是為了讓大眾能了解，警方隨時會保護學童的安全，不過市警一分局為了宣導勤務，找實習生套上老虎頭套，在市議員面前唱兩隻老虎，並隨著音樂舞蹈，同時還錄下影像。

    這段影片流出後，很快在台南警界傳開，由於警專實習生的制服外套與警員的外套不同，手臂處縫有「學生」臂章，所以馬上被其他基層警員發現，影片中其他警員都沒扮老虎，就只有「兩隻老虎」是實習生，有警員酸說，兩個實習生到底是「扮老虎」還是「伴老虎」，如果當年實習遇到都想哭了。

    每年寒暑假期間，為了讓警專生了解警察實務，都會分發到各地分局實習，目的是為了讓學生了解警察實際的工作，然而對扮老虎唱歌跳舞給議員欣賞一事，警一分局並未有回應。

    文化所副所長王俊權表示，是他自掏腰包，買了6隻紙摺老虎，其中2隻紙老虎是實習生折的，強調實習生是自願參與護童宣導，還在派出所彩排過，並沒有強迫兩人。

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