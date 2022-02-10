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    除夕夜大玩「弄獅」、千元鈔塞褲檔 高市警被記17支申誡

    高市派出所員警玩弄獅炒熱氣氛，卻引發爭議。（資料照）

    高市派出所員警玩弄獅炒熱氣氛，卻引發爭議。（資料照）

    2022/02/10 14:30

    〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市前鎮警分局草衙派出所員警除夕夜值勤，晚餐後無洽公及報案民眾，玩餘興節目，扮演「舞獅」和用玩具手槍撒錢，還有男警將千元鈔塞進褲檔，影片在網路瘋傳後引起爭議，警分局認定因勤務未落實、拍攝與公務無關的不雅影片上傳公務群組等，對正、副所長等9名官警共記17支申誡。

    9名遭處分的官警，其中草衙所長當天雖然未上班，但不雅影片上傳公務群組，沒有即時處理，追究他未善盡內部管理之責，記申誡1支，另副所長當天值班被記2支申誡，其餘7名員警，則因未落實勤務、拍攝與公務無關的不雅影片上傳公務群組，以違反勤務紀律、警察機關使用即時通訊軟體注意事項等規定，分別記1至2支申誡。

    前鎮警分局分局長陳志榮表示，員警因過節歡樂氣氛一時自娛失序，致不雅行為等影片遭轉傳並經媒體報導，除因勤務未落實依情節議處個案外，春節期間全體同仁堅守崗位，全力維護轄區治安與交通，他感謝員警於治安、交通、疫調等各項勤務投入努力。

    前鎮分局草衙派出所警員春節除夕夜，值班和備勤同仁在晚餐後，眾人一時興起，先由1名女警身穿「美國隊長」的緊身裝，和1名警玩起「弄獅」拜年的動作；一旁還有員警拿玩具手槍噴出「千元鈔票」，象徵「恭喜發財」，1名男警因玩得過嗨，當場將鈔票塞進褲檔。

    沒想到，警員除夕夜賀歲影片曝光後，引發爭議，警方表示弄獅表演片段，是同仁過春節、歡樂氣氛下的即興演出，不是刻意安排。但對影片內容撒道具紙鈔動作不雅、相關行為導致觀感不佳部分深感歉意，也會確實要求基層檢討改進。

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