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    疑路況不熟國道休息站上錯車道 小客車逆向行駛路肩險象環生

    李男疑因路況不熟上錯車道，在國道3號北向367.3公里處逆向往南行駛於外側路肩，險象環生。（民眾提供）

    李男疑因路況不熟上錯車道，在國道3號北向367.3公里處逆向往南行駛於外側路肩，險象環生。（民眾提供）

    2022/02/07 10:58

    〔記者蘇福男／高雄報導〕54歲李姓男子昨天（6日）下午3點多，開車到國道3號台南關廟服務區休息後再上路，疑因路況不熟上錯車道，在國道3號北向367.3公里處逆向往南行駛於外側路肩，險象環生，所幸經國道警察巡邏車前往救援才解圍。

    國道警察8大隊昨天下午3點多接獲報案，指國3北向367.3公里田寮路段，有1部自小客車逆向往南行駛於外側路肩，險象環生，國道警察立即調派4部巡邏車趕往攔截、救援，通知拖吊車將李男的車子吊離現場。

    警方對李男酒測，並無酒駕情形，李男告訴警方因路況不熟，在關廟服務區上錯車道才會逆向開車，警方事後依違反道路交通管理處罰條例第33條第1項第7款（違規逆向行駛）規定製單舉發，處汽車駕駛人3000元以上、6000元以下罰鍰；另有無涉嫌刑法第184條第1項妨害交通往來安全罪部分，將等調查後再移送地檢署偵辦。

    國道警察隊呼籲民眾如果逆向誤上國道，應將車輛立即停靠路肩勿再行駛，車上人員應到護欄外等安全地點等候，並撥打110報案或1968通報國道相關單位前往協助，以確保自身及其他車輛安全。

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