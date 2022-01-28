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    逆闖環東撞飛騎士墜橋亡 女駕駛肇事前就在北市一路逆向亂竄

    駕駛白色休旅車的伍女在行經北市博愛路時便一路逆向行駛。（記者劉慶侯翻攝）

    駕駛白色休旅車的伍女在行經北市博愛路時便一路逆向行駛。（記者劉慶侯翻攝）

    2022/01/28 11:02

    〔記者劉慶侯／台北報導〕41歲伍姓女子，25日晚間駕駛白色休旅車要返家時，疑似看錯導航指示，逆向開上北市內湖區環東大道，撞上22歲劉男所駕駛的黃牌重機，導致對方自高架橋上墜落10樓高地面死亡。北市警中正一分局意外根據檢舉，發現伍女在案發前就曾一路逆行的在萬華、中正區內逆行亂轉，宛如無頭蒼蠅般「非常可怕」。

    警方調查，伍女是25日駕休車搭載姪女、兒子等4人來台北遊玩，晚間準備正要回宜蘭，從環東大道往南港的方向行駛，到了舊宗路匝道口，竟往左橫切逆向開上環東大道往內湖的車道。

    警方表示，伍女見左側車道不斷有車經過，路面上也有行車方向標誌，但伍女擔心迴轉危險，所以先慢慢繼續開，不料為了閃避車輛，緊急打方向盤往左試圖迴避，仍先撞上由49歲高男所駕駛的休旅車右側後照鏡，接著正面撞上劉男駕駛的黃牌重機，劉男當場飛落高架橋，墜落約10層樓高的地面，送醫後不幸身亡。

    由於伍女逆向行駛肇禍，事後雖經查並無酒駕情形，但全案依過失傷人致死罪移送。

    不過，北市警中正一分局在案發當日晚間，就曾接獲民眾檢舉，指稱有白色休旅車曾在人車眾多的博愛路一向逆行，嚇得正當行駛的汽機車紛紛避讓。

    警方調閱街頭監視畫面，白色休旅車駕駛是25日晚間7時45分時，自漢口街出現，由東往西方向一路逆行，隨後到博愛路左轉，再逆向北往南行駛到永綏街後再迴轉。警方形容整個過程如同「逆水行舟」，造成來往人車「非常大壓力」。

    中正一分局交通分隊最後查出是伍女涉及交通安全，再深入調查和閱讀到媒體報導的重大車禍事件，才再發現就是造成內湖環東大道車禍的肇事駕駛人。

    中正一分局表示，警方仍將針對伍女交通違規部分作出開罰。

    伍姓女子駕駛的白色休旅車，橫跨四線道，逆向開在環東大道上，將22歲劉姓重機騎士撞落橋下亡。（記者劉慶侯翻攝）

    伍姓女子駕駛的白色休旅車，橫跨四線道，逆向開在環東大道上，將22歲劉姓重機騎士撞落橋下亡。（記者劉慶侯翻攝）

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