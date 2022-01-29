又是逆向！行駛台78線 機車竟迎面而來

72歲老翁騎機車誤上台78線快速道路，還逆向行駛在內側車道與分隔島間，嚇壞許多汽車駕駛。（記者黃淑莉翻攝）

2022/01/29 16:39

〔記者黃淑莉／雲林報導〕一台機車昨天晚上逆向行駛在雲林台78線東西向快速道路內側車道與分隔島間，天色昏暗又下雨視線不佳，嚇壞不少駕駛人，警方接獲多通報案電話，及時在元長交流道前攔下機車騎士並引導下去，幸無釀成車禍。

雲林縣飛沙國中校長昨天深夜在臉書PO文，指他下班開車返家途中，由西向東行駛台78線快速道路在土庫交流道附近，前方汽車急踩煞車向右偏駛，左側竟有一台機車逆向騎過來，他嚇一大跳雙手緊握方向盤，深怕會撞上機車。

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陳昭龍今天受訪心有餘悸指出，當時約下午6點半左右，天色昏暗又下雨，當下他被機車嚇一跳，閃過後趕緊下交流道打電話報警，員警回覆有多人通報，回到家心臟還砰砰跳、手腳發軟，直到8、9點心跳才平緩，現在回想起來還是覺得恐怖。

虎尾警分局第五組組長黃春榮表示，警方昨晚6點20分左右接獲報案，土庫分駐所員警緊急前往處理，在台78線來回尋找，6點43分在台78線15.1K東向車道元長交流道附近發現，機車是由東向西逆向行駛。

黃春榮說，騎車騎士為72歲沈姓老翁，他去嘉義訪友後要返回斗南新崙里住家，因不熟路況加上視線不佳，誤上台78線道路。

虎尾警分局獲報及時找到阿伯並指引他安全下到平面道路。（讀者提供）

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