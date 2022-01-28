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    隱身柬埔寨操控「假交友投資」 警搗破國內據點逮22人

    警方查扣提款卡、存摺、手機、筆電、平板、皮包、手錶等大批贓證物。（記者邱俊福攝）

    警方查扣提款卡、存摺、手機、筆電、平板、皮包、手錶等大批贓證物。（記者邱俊福攝）

    2022/01/28 15:21

    〔記者邱俊福／台北報導〕陳姓、張姓男子涉嫌隱身柬埔寨籌組「假交友投資」詐騙集團與建置假投資網站，並將詐騙機房、洗錢水房分別設置於台中市、台南市，遂行詐騙，刑事局國際科經長期追查，去年間先搗破旗下機房，本月再查獲洗錢水房，共逮該集團旗下陳女等22人送辦，聲請扣押市值2337萬的房屋、土地及人頭帳戶內贓款獲准。

    警方調查，該集團陳姓、張姓男子2主嫌於柬埔寨，尚未到案，不過陳嫌的妹妹因涉嫌經營六合彩賭博，也透過該集團的水房洗錢，列為共犯，一併被逮，而初估目前至少有38人受騙，財損高達5889萬元。

    警方表示，台中地區成立詐欺機房，先由綽號「巧克力」陳姓女子指揮集團成員收取人頭帳戶，收購的價格若有綁定虛擬貨幣為10至12萬元，若無綁定則為3至4萬元，並在交友網站以帥哥美女照認識被害人，以獲利豐厚吸引被害人加入假外匯、期貨網站，誘騙被害人匯款至人頭帳戶後，即封鎖被害人，讓被害人無法申請出金獲利，藉此詐騙。

    該集團騙得贓款經層層轉帳後，將最後一層的人頭帳戶贓款，交由翁姓男子在台南市一棟豪宅內成立的洗錢水房，購買虛擬貨幣（USDT即稱泰達幣），將泰達幣轉至陳姓、張姓主嫌位於境外的虛擬貨幣錢包。

    去年9月間，警方循線破獲陳女為首的詐騙機房，逮捕陳女等10人後，本月11日再搗破翁嫌經營的洗錢水房逮捕12人到案，查扣贓款59萬多元、Lexus休旅車1輛、BMW自小客車2輛、infinity自小客車2輛、川崎Ninja重機1輛，以及提款卡、存摺、手機、筆電、平板等贓證物，移送彰化地檢署擴大偵辦。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    經營洗錢水房的翁男等多人送辦。（記者邱俊福翻攝）

    經營洗錢水房的翁男等多人送辦。（記者邱俊福翻攝）

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