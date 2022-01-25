有詐！靠補助過活工人才剛開戶 突然有115萬元匯入

簡男（右）缺錢誤信開帳戶可獲酬勞，差點淪為人頭帳戶。（讀者提供）

2022/01/25 21:02

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市簡姓男子到銀行開戶，行員詢問用途時發現有異，員警獲報關切時得知簡男受傷無法工作，靠社會局補助過活，誤信友人央求幫開戶就可獲5000元報酬，銀行襄理發現簡才剛開完戶，馬上就有115萬元匯入，警民成功阻止簡男淪為人頭帳戶。

高雄市林園區簡姓男子日前遇到一位不熟友人，稱幫忙開銀行帳戶並交付可獲得5000元報酬，簡男因缺錢未深思熟慮當場答應，之後心中覺得有點不妥，但已答應人家不好意思反悔，21日前往玉山銀行林園分行開戶，行員發覺有異向林園分局林園派出所通報，巡邏員警江偉旗、宋昌儒到場處置。

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警方探詢得知，32歲簡男以前為搭鐵皮工人，2年前搭鐵皮不慎受傷無法工作，每月僅領社會局數千元補助，生活拮倨，在缺錢下倉促答應。警方告知這是詐騙集團誘騙開立人頭帳戶，簡男驚覺受騙，玉山銀行襄理表示簡男開完戶後，隨即有4筆款項、115萬元匯入簡男新開立帳戶，所幸警方及銀行端及時攔阻，未讓詐騙集團得手。

林園分局呼籲，犯罪集團看準部分民眾手頭吃緊，透過網路、社群軟體及電話向民眾提出邀約，只要提供金融帳戶存摺或是手機門號供其使用都能夠取得一筆酬勞，有民眾因此受其誘惑，提供個人帳戶及手機門號供其使用，接受不明贓款的民眾若聽信詐騙集團話術，將該筆金額再轉出或領出，將導致自己的帳戶淪為詐騙集團的人頭帳戶，甚至遭到司法警察機關的調查或凍結名下所有存款，民眾不可不慎。

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