助老婦保住一生積蓄過年前收到感謝函 宜警：一句鼓勵足矣

羅東警分局五結分駐所長陳特龍（右）與承辦同仁簡家宏，收到馮姓婦人女兒寄來的感謝函與零食點心。（圖由警方提供）

2022/01/27 15:20

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣72歲馮姓獨居婦人，去年11月底遇到假檢警詐騙，所幸警方及時攔阻，幫她保住一生積蓄，就在過年前夕，負責承辦的羅東警分局五結分駐所，收到家屬寄送的感謝函及零食點心，讓分駐所同仁備感窩心。

案發當時，馮婦姓人依照詐騙集團的指使，把市價超過百萬元的20兩金飾、數千元現金及存摺裝袋，前往指定地點面交，在此同時，詐騙集團指派一名男車手搭計程車赴約，搭車過程頻頻撥手機與馮婦對話，司機察覺疑似詐騙詭計，車手下車後，馬上打電話報警。

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五結分駐所警員簡家宏、楊晨佑，前往車手下車處附近查訪，發現車手行蹤，正當馮婦面交財物之際，警方上前攔阻帶回處理，車手在偵訊後被依詐欺罪移送法辦，差點痛失一生積蓄的婦人，子女都在外縣市工作，承辦警員打電話告知處置情形，讓他們鬆了口氣。

案發一個多月後，五結分駐所最近收到馮婦女兒寄來的感謝函及零食點心，信中指出「我們皆無與家母同住，在詐騙當時一無所知，幸好有好心計程車司機報警、警察局人員及時趕到，並安撫家母、通知我們，對此相當感激」。

收到家屬感謝函後，五結分駐所長陳特龍PO文指出，「大家（分駐所同仁）一開始跟我一樣是訝異，後來覺得好溫暖、好窩心，每個人的臉上都掛著笑容，有些是開心、有些是害羞、有些是故作鎮定的喜悅，其實警察要的不多，一句鼓勵、一份肯定、一絲體諒，足矣」。

網友留言，「做功德，很棒喔」、「還好有你們」、「我五結所，我驕傲」。（16:03更新）

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馮姓婦人女兒在信中表達滿滿謝意。（圖由警方提供）

五結分駐所過年前收到的溫馨小禮。（圖由警方提供）

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