女大生打工應徵家庭打掃 慘遇惡狼綑綁猥褻

一名女大生小希（化名）去年5月間透過1款APP尋求打工機會，幫別人做家庭打掃，卻遭遇惡狼綑綁猥褻。（示意圖）

2024/03/25 15:40

〔記者王定傳／新北報導〕一名女大生小希（化名）去年5月間透過1款APP尋求打工機會，幫別人做家庭打掃，怎料，從事裝潢木工的22歲簡姓男子，不懷好意竟自備膠帶、童軍繩及水果刀，趁小希進屋後，隨即持刀威脅、遮眼、綑綁甚至上銬，除伸出狼爪猥褻外，還逼被害者交出50萬元未遂，案發後被害者提訴求償，新北地院審理後判決簡男賠償50萬餘元，可上訴。

檢警調查，去年5月4日，簡男在APP上刊登家庭打掃徵人貼文，見小希送出應徵資料後，隨即於5月12日，假借拿鑰匙給小希為由，約她見面；但他不懷好意，先自備膠帶、童軍繩及水果刀，等被害人進屋後，隨即持刀頂住她的脖子，恫嚇：「妳的脖子在我手上，如果妳亂動、亂叫不配合的話，我隨時都會傷害妳」，逼她交出50萬元。

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檢警調查，簡男隨後要被害者拿膠帶自己封嘴，再一邊掐她脖子、一邊拿刀敲擊地板恫嚇：「屋內只有我們兩個人，逃也沒有用」，隨後又拿眼罩遮眼、手銬銬手、童軍繩綁腳，期間不斷伸出狼爪，親臉、摸胸、脫褲、拍臀。

檢警調查，簡男之後除了逼小希想辦法籌款50萬元，後因被害者母親不斷來電，簡男才停手放人，並恫嚇：「今天的事情不能跟其他人說，如果有警察找我，我做完筆錄就會去妳家或學校找妳」。

刑事部分，一審新北地院合議庭判定他所為構成強盜未遂及強制猥褻，從較重的攜帶兇器強盜未遂罪論處，判刑4年6月；被害者則提訴求償100萬餘元，簡男則稱精神慰撫金請求100萬元過高，法官審理後判決簡男賠償被害者慰撫金50萬元、醫療費5590元、就診車資72元，合計55萬5662元。

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