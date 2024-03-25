為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

女大生打工應徵家庭打掃 慘遇惡狼綑綁猥褻

一名女大生小希（化名）去年5月間透過1款APP尋求打工機會，幫別人做家庭打掃，卻遭遇惡狼綑綁猥褻。（示意圖）

一名女大生小希（化名）去年5月間透過1款APP尋求打工機會，幫別人做家庭打掃，卻遭遇惡狼綑綁猥褻。（示意圖）

2024/03/25 15:40

〔記者王定傳／新北報導〕一名女大生小希（化名）去年5月間透過1款APP尋求打工機會，幫別人做家庭打掃，怎料，從事裝潢木工的22歲簡姓男子，不懷好意竟自備膠帶、童軍繩及水果刀，趁小希進屋後，隨即持刀威脅、遮眼、綑綁甚至上銬，除伸出狼爪猥褻外，還逼被害者交出50萬元未遂，案發後被害者提訴求償，新北地院審理後判決簡男賠償50萬餘元，可上訴。

檢警調查，去年5月4日，簡男在APP上刊登家庭打掃徵人貼文，見小希送出應徵資料後，隨即於5月12日，假借拿鑰匙給小希為由，約她見面；但他不懷好意，先自備膠帶、童軍繩及水果刀，等被害人進屋後，隨即持刀頂住她的脖子，恫嚇：「妳的脖子在我手上，如果妳亂動、亂叫不配合的話，我隨時都會傷害妳」，逼她交出50萬元。

檢警調查，簡男隨後要被害者拿膠帶自己封嘴，再一邊掐她脖子、一邊拿刀敲擊地板恫嚇：「屋內只有我們兩個人，逃也沒有用」，隨後又拿眼罩遮眼、手銬銬手、童軍繩綁腳，期間不斷伸出狼爪，親臉、摸胸、脫褲、拍臀。

檢警調查，簡男之後除了逼小希想辦法籌款50萬元，後因被害者母親不斷來電，簡男才停手放人，並恫嚇：「今天的事情不能跟其他人說，如果有警察找我，我做完筆錄就會去妳家或學校找妳」。

刑事部分，一審新北地院合議庭判定他所為構成強盜未遂及強制猥褻，從較重的攜帶兇器強盜未遂罪論處，判刑4年6月；被害者則提訴求償100萬餘元，簡男則稱精神慰撫金請求100萬元過高，法官審理後判決簡男賠償被害者慰撫金50萬元、醫療費5590元、就診車資72元，合計55萬5662元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
比對300隻免子才找到！正妹大學生忍痛送養兔子 1年後重逢續前緣
2024/03/22 17:07

比對300隻免子才找到！正妹大學生忍痛送養兔子 1年後重逢續前緣
印尼女大生遺失皮夾 「高市甜美女警出手幫忙」網留言歪樓
2024/03/15 09:45

印尼女大生遺失皮夾 「高市甜美女警出手幫忙」網留言歪樓

買債券不必等降息！這檔基金幫您精選收益~
男檢和女大生車禍開口「開房間」抵償被彈劾 懲戒法院3/27宣判
2024/03/11 20:20

男檢和女大生車禍開口「開房間」抵償被彈劾 懲戒法院3/27宣判
台中女大生大遠百墜樓亡 94小時後才被發現
2024/02/21 06:43

台中女大生大遠百墜樓亡 94小時後才被發現

疾馳火車搬進劇院！綠光《押解》大戲
台中大遠百驚傳墜樓 22歲女大生當場身亡
2024/02/20 18:46

台中大遠百驚傳墜樓 22歲女大生當場身亡
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播