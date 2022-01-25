移動式神主牌！逆向開車還連跨2車道險撞車

1輛轎車逆向穿越兩車道與槽化線，讓目擊民眾驚呼：「太誇張了，簡直是移動式神主牌！」 （林女提供）

2022/01/25 12:07

〔記者湯世名／彰化報導〕林姓女子今天開車行經彰化市金馬路與中華西路口時，突然發現1輛轎車從中華西路逆向左轉北上車道後，穿越槽化線，再橫越南下車道，南下車道1輛轎車險些撞上緊急煞車才未發生事故，全程目擊的林女直呼：「太誇張了，簡直是移動式神主牌！」警方則將根據行車紀錄器畫面開罰。

林女指出，今天上午10點多她開車行經彰化市金馬路、中華西路口，準備直行曉陽路時遇到紅燈，突然發現1輛轎車從中華西路北上車道左轉後，竟然未轉到金馬路北上車道，而是違規逆向往金馬路南下車道開，並穿越槽化線，再跨過中華西路南下車道，此時南下車道1輛轎車差一點撞上，所幸緊急煞車才未發生事故。

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林女全程目擊時連續驚呼4次：「實在太誇張了！」她爆料指出，從行車紀錄器畫面看起來，該輛違規轎車應該是為了要節省時間，到中華西路南下車道旁的餐廳用餐，因此抄近路行駛，簡直是「移動式神主牌」，真的是不要命了。

彰化縣警局交通隊則在看過行車紀錄器影片後強調，根據道路交通管理處罰條例60條，汽車駕駛人，不遵守道路交通標誌、標線、號誌之指示，處900元至1800元罰鍰，影片中的轎車已明顯違規行駛，將根據畫面開罰。

1輛轎車逆向穿越兩車道與槽化線，還差一點與其它車輛發生碰撞！（林女提供）

1輛轎車逆向穿越兩車道與槽化線，其它車輛駕駛緊急煞車才未發生碰撞！（林女提供）

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