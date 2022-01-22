當心違規荷包失血！汐止大同、新台五路口 科技執法24日上路

為改善新北市汐止區大同路一段、新台五路口交通，24日凌晨0時起違規跨越雙白線車輛，都會被路口24小時監控設備錄下，或被警方拍照、檢舉達人檢舉而受罰，用路人當心！ （記者林嘉東翻攝）

2022/01/22 10:07

〔記者林嘉東／新北報導〕為改善新北市汐止區大同路一段、新台五路口交通，24日凌晨0時起違規跨越雙白線車輛，都會被路口24小時監控設備錄下，或被警方拍照、檢舉達人檢舉而受罰，用路人當心！

新北市汐止區大同路一段、新台五路口周邊商場、汽車旅館、辦公大樓林立；其中，吸引採購人潮的COSCO賣場又緊鄰路口，上、下班尖峰時段壅塞，事故頻傳。

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汐止警分局交通組長李萬居指出，該路口經常發生事故的原因，用路人未遵循交通號誌行駛，違規跨越雙白線，任意變換車道，才發生事故。

李說，違規跨越雙白線的車輛，大多是從工建路要前往新台五路的車輛。違規車輛在進入大同路一段後，並未依號誌指示行駛在外側直行車道上，而是違規跨越雙白線，直接駛入內側左轉2車道。

其次是，行駛在大同路一段上的車輛，未依規定行駛在車道上，任意違規跨越雙白線，有的從左轉車道，跨越雙白線闖入直行車道上；有的從直行車道上闖入左轉車道上，甚至，左轉車輛占用直行車道，造成後方車輛嚴重回堵。

為此，警方在路口除設置動態交通違規科技設備24小時全天候錄影執法，並持續由員警拍照、錄影或民眾檢舉方式取締交通違規；違者會被警方依違反道路交通管理處罰條例第48條開罰台幣600元。

李萬居建議，由工建路往新台五路的車輛，在駛入大同路一段後，須先直行至大同路一段與南陽街口迴轉後，再右轉至新台五路，或由中興路右轉大同路一段續行後，即可左轉新台五路。

李萬居提醒駕駛，該路口24小時科技執法將於1月24日上路，請駕駛朋友遵守交通規則，共維汐止地區交通順暢及安全。

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