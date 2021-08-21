台北市科技執法 中山區3個月拍下近3000違規車輛

中山北路二段馬偕醫院前科技執法拍下違規車輛。（記者劉慶侯翻攝）

2021/08/21 17:34

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市警局今年3月啟用違停科技執法，透過車牌辨識系統自動偵測蒐證；但自5月15日疫情三級警戒起至7月底，因車流量銳減，卻造成駕駛人超速等大量違規事件。尤其在市民大道、民生東路、松江路等處，違規超速高達1228件、闖紅燈148件，中山北路二段近馬偕醫院前，違規停車1328件，警方籲請民眾多加注意，以免受罰。

北市警表示，中山北路沿線，若非非尖峰時段車流量較少，駕駛人行車間距增加易使車速提高。警方將持續在中山北路、市民大道、建國北路、新生北路、民生東路、松江路、北安路及明水路等重要路段，運用科技執法設備。

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北市警局指出，蒐證裁罰對象包括：馬偕醫院前車輛違規停車，及建國高架道路車輛違規行駛管制區、跨越雙白線。其中，建高採用AI運算辨識車種及其行經位置與時間，再進而透過系統自動判斷違規行為與違規路徑，提升違規識別率，違規行為經採證後，再由員警認證舉發。

警方表示，科技執法目的在於遏止違規及降低員警攔撿風險，杜絕駕駛人違規僥倖投機心態，疫情期間有效維持防疫距離，因此呼籲民眾遵從標誌、標線、號誌管制，避免發生重大車禍事件。

中山北路二段馬偕醫院前科技執法拍下違規車輛。（記者劉慶侯翻攝）

台北市中山北路二段馬偕醫院前，設有科技執法取締設備。（記者劉慶侯翻攝）

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