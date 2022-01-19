為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    高市交通大隊推出「違規照片查詢」 隨時查看

    超好用！高市交通大隊推出「違規照片查詢」，隨上隨查避免重複違規。（記者黃良傑翻攝）

    超好用！高市交通大隊推出「違規照片查詢」，隨上隨查避免重複違規。（記者黃良傑翻攝）

    2022/01/19 13:01

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高市警局接獲民眾陳情指逕行舉發違規通知單，常受限於版面大小及印刷方式，影響印製在罰單上的照片較小且清晰度不足，交通大隊推出「違規照片查詢」便民服務，自今年一月起開放民眾使用，只要輸入「車牌號碼」、「舉發單編號」及「驗證碼」，就能線上查看違規採證照片，開放使用不久，民眾反應超好用，警方表示，採證照片資料保存期限1年，民眾可多利用此一網站

    交通大隊今指出，為克服交通違規告發照片因大小及印製限制，民眾難以確認自己是否遭誤判，或違規細節無法清楚辨識，恐訴願流於浪費資源或造成民怨，決定在市警局及交通大隊網站，新增「交通違規照片查詢」便民服務，民眾只要輸入「車牌號碼」、「舉發單編號」及「驗證碼」，即能線上查看違規採證照片，清楚且保有隱密性。

    警方表示，該功能於今年1月開放使用，「交通違規照片查詢」系統，可免除民眾需親自至警分局或交通大隊申請，或以警政信箱申請提供照片的不便利性，違規車主能在收到紅單當下，即能上網查詢，在第一時間檢視照片，清楚了解違規經過，進而降低再次違規的機率。

    目前可供查詢的舉發相片，將以高市警局開立的舉發單為限，民眾在舉發日起一年內，均可隨時登入該網站查詢，為避免連續接獲罰單，可至高市警局或交通大隊網頁「交通違規簡訊服務」項目登錄基本資料及手機號碼，以避免重複違規而不知，造成荷包失血。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    誇張！ 「土炮式」機車闖街頭 塑膠箱、透明塑膠片打造斗篷載貨
    2021/12/13 16:38

    誇張！ 「土炮式」機車闖街頭 塑膠箱、透明塑膠片打造斗篷載貨
    基隆中船路左轉右轉搞不清楚 檢舉達人盯上民眾狂挨罰
    2021/12/11 13:26

    基隆中船路左轉右轉搞不清楚 檢舉達人盯上民眾狂挨罰

    流感季當心難纏又致命的肺炎鏈球菌
    雲林第一處科技執法路口啟用滿月 首月共取締218件
    2021/12/10 12:38

    雲林第一處科技執法路口啟用滿月 首月共取締218件
    交通違規檢舉 限縮為46項
    2021/12/08 05:30

    交通違規檢舉 限縮為46項

    2021年最紅廠商被罵爆！緊急PO文滅火
    社會今日熱門

    2022春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播