高市交通大隊推出「違規照片查詢」 隨時查看

超好用！高市交通大隊推出「違規照片查詢」，隨上隨查避免重複違規。（記者黃良傑翻攝）

2022/01/19 13:01

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市警局接獲民眾陳情指逕行舉發違規通知單，常受限於版面大小及印刷方式，影響印製在罰單上的照片較小且清晰度不足，交通大隊推出「違規照片查詢」便民服務，自今年一月起開放民眾使用，只要輸入「車牌號碼」、「舉發單編號」及「驗證碼」，就能線上查看違規採證照片，開放使用不久，民眾反應超好用，警方表示，採證照片資料保存期限1年，民眾可多利用此一網站。

交通大隊今指出，為克服交通違規告發照片因大小及印製限制，民眾難以確認自己是否遭誤判，或違規細節無法清楚辨識，恐訴願流於浪費資源或造成民怨，決定在市警局及交通大隊網站，新增「交通違規照片查詢」便民服務，民眾只要輸入「車牌號碼」、「舉發單編號」及「驗證碼」，即能線上查看違規採證照片，清楚且保有隱密性。

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警方表示，該功能於今年1月開放使用，「交通違規照片查詢」系統，可免除民眾需親自至警分局或交通大隊申請，或以警政信箱申請提供照片的不便利性，違規車主能在收到紅單當下，即能上網查詢，在第一時間檢視照片，清楚了解違規經過，進而降低再次違規的機率。

目前可供查詢的舉發相片，將以高市警局開立的舉發單為限，民眾在舉發日起一年內，均可隨時登入該網站查詢，為避免連續接獲罰單，可至高市警局或交通大隊網頁「交通違規簡訊服務」項目登錄基本資料及手機號碼，以避免重複違規而不知，造成荷包失血。

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