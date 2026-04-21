硬闖封鎖踢鐵板！伊朗貨輪遭開火癱瘓 美3軍艦包圍畫面曝光

美軍中央司令部公布天亮後最新畫面，3軍艦團團包圍「圖斯卡號」。（圖擷自中央司令部X）

伊朗貨輪「圖斯卡號」（Touska）不聽美軍勸導，企圖強行通過封鎖，遭到美驅逐艦「史普魯恩斯號」（USS Spruance）開火癱瘓，第31陸戰隊遠征支隊（MEU）夜間搭乘直升機空降貨輪控制，今美軍中央司令部公布天亮後最新畫面，3軍艦團團包圍「圖斯卡號」。

中央司令部表示，驅逐艦「史普魯恩斯號」19日發現在北阿拉伯海以17節航速航行、準備前往伊朗阿巴斯港（Bandar Abbas）的「圖斯卡號」；「史普魯恩斯號」對其進行了長達6個小時的警告，不過「圖斯卡號」仍無意配合，最後「史普魯恩斯號」要求該貨輪人員撤離輪機艙，隨後以艦上的MK 45艦砲對其輪機艙開火癱瘓，第31陸戰隊遠征支隊（MEU）的陸戰隊員登船扣押。

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中央司令部除公布射擊影片外、夜間空降扣船影片畫，現又公布天亮後的最新畫面，只見3艘美國軍艦團團包圍「圖斯卡號」，美軍成員搭乘快艇接近準備開始進行搜查。

從1艘軍艦上拍攝的鏡頭顯示，可以看到最接近「圖斯卡號」的軍艦為聖安東尼奧級（San Antonio-class）兩棲船塢運輸艦，遠方還有1艘疑似伯克級（Arleigh Burke-class）驅逐艦。

U.S. forces patrol the Arabian Sea near M/V Touska, April 20, as the Iranian-flagged vessel's container cargo is searched after U.S. Marines boarded and seized the ship when it attempted to violate the U.S. naval blockade. pic.twitter.com/Czs127lK6p — U.S. Central Command （@CENTCOM） April 20, 2026

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