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    首頁 > 國際

    美勞工部長宣佈將辭職 在任期間醜聞不斷

    2026/04/21 10:28 編譯謝宜哲／綜合報導
    美國勞工部長德雷默20日宣布辭職。（美聯社）

    美國勞工部長德雷默20日宣布辭職。（美聯社）

    美國勞工部長查韋斯-德雷默（Lori Chavez-DeRemer，以下簡稱德雷默）20日宣布將辭職。她在任期內醜聞不斷，其中包括對年輕女員工待遇的投訴。

    根據《法新社》報導，德雷默20日在社群媒體上發文說「雖然我在政府的服務即將結束，但這並不意味著我會停止為美國工人爭取權益。」德雷默補充，她將回到私營部門工作。

    在德雷默宣布將辭職前，她因為被指控經常向年輕員工發送私人訊息和要求而面臨辭職呼聲。

    《紐約時報》上週表示，德雷默和1位前副幕僚長曾發短信要求員工在他們出差期間帶酒過來。

    《紐約時報》指出，德雷默的丈夫和父親與年輕女員工互發短信，其中一些人曾被德雷默指示要「注意」這些男性。

    這些資訊是在對德雷默領導能力的調查中收集到的，該調查源於1項關於她行為不端的投訴，揭示員工對她與部門工作脫節的擔憂。

    由於這項調查，4人被迫離開德雷默的團隊，包括她的前幕僚長、副幕僚長、先遣主管以及1名被指控與她有染的安保人員。

    《紐約時報》補充，3名工作人員已提起民權投訴，稱工作環境充滿敵意。

    白宮通訊主任張振熙（Steven Cheung）表示，德雷默的副手桑德林（Keith Sonderling）將升任代理勞工部長，但目前尚不清楚美國總統川普計劃由誰擔任她的正式繼任者。

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