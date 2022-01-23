果園架通電鐵絲網防山豬 2獵人誤觸1死1傷

瑞穗鄉鶴岡村的果園內架設通電鐵絲網防範山豬，卻造成民眾誤觸死亡。（警方提供）

2022/01/23 20:10

首次上稿 19:42

更新時間 20:10

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮瑞穗鄉鶴岡村山區一處果園園主委託友人在架設通電鐵絲網，藉此防範山豬，但今天凌晨傳出有4原住民獵人上山打獵時，2人誤觸鐵絲網觸電！造成41歲潘姓男子觸電後倒地，送醫急救仍不治，警方表示，全案將依過失致死罪嫌偵辦。

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警方調查，死者潘姓男子41歲為瑞穗村人，今天凌晨駕駛小貨車，載黃姓、詹姓及王姓3個朋友共4人到鶴岡村山區巡山豬陷阱，不過車行半途突然見到山羌在柚子園出沒，4人立刻下車追山羌。

然因晚間視線昏暗，黃男在追山羌途中突然碰觸到柚子園內的通電鐵絲網，遭高壓電彈開，當場大叫「有電」，潘姓男子則試圖將鐵絲網與電瓶、升壓器連接插頭拔開，自己反遭觸電，大叫一聲後往後倒地！

3人急忙查看發現潘男呼吸急促，趕快把潘男搬到貨車上，並由王男開車，車上黃姓男子一路替潘男CPR一路開到瑞穗消防分隊，由救護車送至玉里慈濟醫院急救，但男子仍在凌晨1點多不治死亡，報案的黃男則只受輕傷。

柚子園主到案後向警方表示，柚子園的後面還有一區是種植橘子，最近是橘子收成季節，因此委託楊姓友人在園內架設長約100公尺的通電鐵絲網，以12V汽車電瓶、直流電升壓器連接鐵絲網，目的是藉此防止山豬、猴子肆虐，現場也有設置警告標語。

警方表示，全案明天將由檢察官進行相驗，雖然通電鐵絲網是架設在私人園區內，並非公共場所可能造成公共危險，不過因造成民眾觸電致死，將依過失致死罪嫌偵辦。

瑞穗鄉鶴岡村的果園內架設通電鐵絲網防範山豬，卻造成民眾誤觸死亡。（警方提供）

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