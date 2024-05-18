逃學600公里！高雄16歲高職生花蓮找網友 沒付車錢GG了

16歲陳姓少年穿學生制服卻沒上學，經警方不斷詢問才坦承逃學。（警方提供）

2024/05/18 17:26

〔記者花孟璟／花蓮報導〕16歲陳姓少年從南港搭計程車要去花蓮，卻因付不出車資被司機報警。當少年得知警察要通知家長，臉色大變開始推託，還找朋友冒充自己爸爸反漏餡，少年才坦言是從高雄逃學到花蓮找網友，600公里的逃學計畫告吹。

花蓮新城警分局今天發布新聞指出，逃學的陳姓少年為16歲高一學生，就讀高雄市一所高職，因身上穿著學校制服引起警方注意，詢問他「怎麼沒有上學」？警方說，少年起初自稱，他從南港搭計程車要去花蓮，與朋友相約花蓮市區要見面，由於傍晚5點後蘇花公路夜間管制不能通行，本來要從和平車站轉搭火車去花蓮，但他因錢包不見，才會無法付錢給計程車司機，被司機載送到台泥DAKA園區並報警。

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由於從南港搭車到DAKA園區，計程車資將近4000元，警方立刻向少年說，請少年聯絡父母並將電話轉給警方，但男子一聽到要聯絡父母立刻神色大變，開始推拖拉、不想配合，還突發奇想打電話給朋友「請對方假裝自己爸爸」來騙警察，但警察很快識破少年的小心機。

見少年不肯配合，於是警方將少年帶回和平派出所查證身分，透過警政系統查到少年父母親的聯絡方式，少年父母以轉帳支付車資給計程車司機，並請少年的姨丈、阿姨前來接回少年。

等待親人來接回期間，警員不斷詢問少年為何要逃學？苦口婆心勸說下，少年才說，他與朋友相約在花蓮市區一家牛排館會合，因此15日先從高雄搭車到南港，再從南港改搭計程車要去花蓮，要趕赴晚上網友的趴替派對，結果環島四分之三圈的逃學計畫，因為付不出計程車資告吹，少年的親人也在晚上10點趕到花蓮和平派出所，聽到外甥逃學也十分擔憂，不斷向警方致謝找回少年。

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