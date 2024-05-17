11女受害！假徵才真性侵 桃園色男被判3年定讞

性侵情境照。（示意圖）

2024/05/17 20:54

〔記者張文川／台北報導〕桃園市王姓男子3年前在求職網站刊登影像公司廣告，徵求寢具廣告演員，面試時要求女模特兒先沐浴再換裝拍照，卻在浴室裝針孔偷拍，甚至掏按摩棒性侵其中一名女求職者。檢警搜索發現共有11人遭偷拍15次；一審桃園地院依強制性交罪將王男判刑8年，二審高等法院認為王男未強迫發生性關係，改認定為權勢性交罪，改判3年徒刑；王男上訴主張是詐術性交，但最高法院不採信，維持二審認定，判刑3年定讞。

偷拍方面，一審依15件妨害秘密罪，各判處3月至5月徒刑，得易科罰金，二審期間王男與其中3女達成和解，法官將其中3罪減判為2月至3月，其餘維持，於二審定讞。

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判決指出，王男自稱影像公司負責人，但公司未辦理營業登記，2021年7月在某求職網站刊登徵求寢具廣告演員的資訊，將應徵者約到他家面試試鏡，實則心懷不軌，在浴室裝針孔，再以防疫考量、或洗澡後皮膚比較光滑，拍攝效果較佳等藉口，要求對方先盥洗，以偷拍其洗澡、如廁影片。

一名被害人相約前往試鏡，王男指示她先洗澡後，換上他預備的衣服，請她到床上擺指定姿勢供他錄影，王男半途突然獸性大發，未經同意即強吻她，再以手指、按摩棒性侵，過程全都錄。被害人返家後鬱鬱寡歡，見網路也有一篇對王男的類似控訴，私訊對方詳談後，決定報警。

檢警搜索王男住處，在硬碟發現15段偷拍影像檔，被害人多達11人，被害人們被通知到警局後，才知道慘遭竊錄，堅持提告。

一審認定王男犯強制性交罪，重判8年；但二審認為，王男並未使用強暴或恐嚇手段，不構成強制性交，但王男與被害人有業務及訓練關係，試鏡時逐步詢問她是否同意使用按摩棒和手指，她當下不敢拒絕，勉強答應後遭性侵，仍構成權勢性交罪，改依「對受監督之人利用機會性交罪」判刑3年。

王男上訴三審，主張是「詐欺性交」，但最高法院認為被害人並未誤認王男身分，不符詐術要件，駁回上訴定讞。

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