「紅富海」吸金案黃金今拍定685萬 下次金塊、金條等你標

今天拍賣除了這一項金飯碗餐具組外皆拍賣完畢，全部拍定金額共685萬3千元。（記者彭健禮攝）

2022/01/19 16:37

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗地檢署囑託行政執行署新竹分署就「紅富海」心靈導師吸金案主嫌名下財產進行變價，今天上午在苗栗地方法院門口拍賣79件黃金飾品與金塊，吸引約200人到場參與，甚有來自台南的趙姓男子帶著500萬元現金到場競標，拍賣會於中午結束，除一項金飯碗餐具組外皆拍賣完畢，全部拍定金額共685萬3千元。

喧騰一時的「紅富海」心靈導師吸金案，公司負責人黃圓映自稱「太仁心靈導師」，自2003年起以豐厚利息為餌，廣設道場舉辦心靈講座，非法吸金上百億餘元，受害人多達7935人，全案經最高法院維持更二審認定，判決定讞，宣告犯罪所得172億餘元沒收。

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為落實刑法沒收新制，徹底剝奪犯罪所得，落實國家公權力、維護社會公平正義，苗栗地檢署就扣押財產囑託新竹分署拍賣，內容琳琅滿目，其中以大量黃金及飾品最受矚目，還有金元寶、金鈔、戒指、手環、項鍊、擺飾等各式各樣的金飾，還有珠寶、名錶、雞血石、藝術品等。

苗栗地檢署表示，由於扣案高價動產繁多，單就黃金至少還有下一次的拍賣，預計將以較重的金條、金塊為主，包括1公斤重的金塊，今日向隅民眾如有拍賣意願，可繼續關注苗栗地檢署與新竹分署相關公告資訊。

由於此系列黃金拍賣是法務部行政執行署歷年受委託拍賣黃金數量最多的一次，法務部行政執行署長林慶宗、法務部行政執行署新竹分署長李蕙如分也到場指導；為維持現場秩序，苗栗縣警察局苗栗分局長金秋華也率領多名員警到場協助。

新竹分署多名拍賣官輪番上陣，以活潑語氣讓拍賣現場順利進行、毫無冷場；今日拍賣會於中午圓滿結束，除一項金飯碗餐具組外皆拍賣完畢，全部拍定金額共685萬3千元。

苗栗地檢署囑託行政執行署新竹分署就「紅富海」心靈導師吸金案主嫌名下財產進行變價，今天上午在苗栗地方法院門口拍賣79件黃金飾品與金塊，吸引約200人到場參與。（記者彭健禮攝）

苗栗地檢署囑託行政執行署新竹分署就「紅富海」心靈導師吸金案主嫌名下財產進行變價，今天上午在苗栗地方法院門口拍賣79件黃金飾品與金塊，除一項金飯碗餐具組外皆拍賣完畢，全部拍定金額共685萬3千元。（記者彭健禮攝）

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