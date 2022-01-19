「紅富海」吸金案拍賣金光閃閃！台南男提5百萬現鈔到苗栗搶標

來自台南的趙姓男子拉著裝有500萬現鈔的登機箱來競標。（圖由民眾提供）

2022/01/19 12:24

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗地檢署囑託行政執行署新竹分署就「紅富海」心靈導師吸金案主嫌名下財產進行變價，新竹分署去7月收案後，歷經半年時間整理大批金塊、金箔、金飾，共79件價值600多萬元，今天上午在苗栗地方法院門口拍賣，現場擠爆，還有來自台南的趙姓男子拉著裝有500萬現金的登機箱來競標。

來自台南的趙姓男子拉著裝有500萬現金的登機箱來競標，他前面多在觀望，於50多號黃金項鍊、金元寶出來才開始出價，但都沒有得標。他說，他以銀樓黃金收購價來論價，會出高一些的價錢，但現場競標者都很踴躍，出價都高出不少，甚有高出4成的不合理價碼，他不會隨著喊價加碼，所以尚未標得，並打趣地說「可能師父有加持，價錢較高！」

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新竹分署表示，本次拍賣標的全部都是黃金，有20公克金塊、5公克到1台兩（37.5公克）金箔、金元寶、金戒指、金手鍊及各項黃金飾品，但高貴不貴，本次拍賣不採將所有物件合併拍賣的簡便方式，而是依照物件的價格，將物件逐一拍賣，或是將適合的物件組合後一併拍賣。

喧騰一時的「紅富海」心靈導師吸金案，公司負責人黃圓映自稱「太仁心靈導師」，自2003年起以豐厚利息為餌，廣設道場舉辦心靈講座，非法吸金上百億餘元，受害人多達7935人，全案經最高法院維持更二審認定，判決定讞，宣告犯罪所得172億餘元沒收。

為落實刑法沒收新制，徹底剝奪犯罪所得，落實國家公權力、維護社會公平正義，苗栗地檢署就扣押財產囑託新竹分署拍賣，今天上午在苗栗地院門口前的拍賣會場，吸引許多民眾前往競標。

來自台南的趙姓男子拉著裝有500萬現鈔的登機箱來競標。（圖由民眾提供）

來自台南的趙姓男子拉著裝有500萬的登機箱來競標。（記者彭健禮攝）

新竹分署歷經半年時間整理大批金塊、金箔、金飾共79件，價值600多萬元，今天上午在苗栗地方法院門口拍賣。（記者彭健禮攝）

趙姓男子前面多在觀望，於50多號黃金項鍊、金元寶起才開始出價，但都沒有得標。（記者彭健禮攝）

各式黃金拍賣。（記者彭健禮攝）

各式黃金拍賣。（記者彭健禮攝）

大批金塊、金箔、金飾共79件，價值600多萬元，今天上午在苗栗地方法院門口拍賣。（記者彭健禮攝）

苗栗地檢署囑託行政執行署新竹分署就「紅富海」心靈導師吸金案主嫌名下財產進行變價。（記者彭健禮攝）

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