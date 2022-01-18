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    新店隨機殺人犯王秉華 拒絕出庭聽判是否判死

    王秉華19日不願出庭聆聽判決結果。（記者吳政峰攝）

    王秉華19日不願出庭聆聽判決結果。（記者吳政峰攝）

    2022/01/18 16:36

    〔記者吳政峰／台北報導〕新店隨機殺人案26歲的兇手王秉華，前年3月間與妻子吵架，竟刺殺一旁的32歲林姓男子洩憤，一刀斃命，惡性重大，一審被台北地院判死，二審高等法院預定19日宣判。由於羈押期將滿，合議庭18日召開延押庭，王秉華當庭拒絕出庭聆聽判決結果，故審判長曉諭不提訊。

    王秉華一審刑事被判死，民事判賠死者雙親1600萬元。二審刑事庭預定19日宣判，王秉華18日在延押庭上表示不願出庭聆判，並說自己的身體健康沒問題。

    還押途中，王秉華被問到為何19日不來聽判？1600萬元是否清償完畢？自稱有無間歇性暴怒症是真的嗎？王均沉默不語，只以兩度鞠躬致意。

    前年3月間，王秉華開車時與妻子發生爭吵，竟然暴怒發狂，持刀下車，隨機挑選停在一旁的林姓機車騎士，以小跑步從背後插下一刀洩憤，林男倒地後大呼「救命！」但因傷勢深達內臟，血流不止，呼救聲越來越小，就醫前失去生命跡象，無力回天。

    王秉華犯後還叼菸耍帥、從容離去，直到妻子苦勸，他才願意投案，目前被羈押在台北看守所內。

    妻子前往探視時，王秉華竟自爆霸凌竊盜犯獄友「我們用吃不完的番茄輪流玩他，香菸沾馬桶水給他抽…」，還說自己「好帥」。得知妻子要關閉他的社群平台帳號，他還說「蛤？不要關掉，我要增加粉絲…出去我就要開始發文。」

    妻子建議「看到記者就說對不起、知道錯了」，王秉華竟回「堅持我沒有殺人，我是停在路邊看到刀和行車紀錄器才知道我殺人」、「我很會演，反向操作」。他深信自己2、3年可出獄，未料到一審竟被判死。

    一審認定王秉華犯後毫無愧疚悔悟之意，言行未見收斂、甚至霸凌別人，且至今未積極賠償、道歉尋求和解，同理心薄弱，以及犯案手段殘酷、心態狠毒，令人髮指等，判處死刑。

    二審是否會維持死刑判決，19日揭曉，但也因王秉華不願面對判決結果，拒絕出庭聆判，恐無從得知其看法。

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