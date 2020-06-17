新店隨機殺人凶嫌當庭認罪 死者父哽咽：不同意精神鑑定

林姓死者父親（左）與胞姊（右）庭後希望法院判凶手王秉華死刑。（記者溫于德攝）

2020-06-17 19:10:45

〔記者溫于德／台北報導〕台北地院審理「新店隨機殺人案」，下午二度開庭，凶嫌王秉華當庭認罪；但死者父親哽咽表示不同意他聲請精神鑑定，且兒子只有當兵那年離家，故希望司法好好對王男判刑，以對社會有所交代。

死者大姊庭後認為，王秉華當庭闡述清楚，故不須精神鑑定，且法院應判他死刑，不能像殺害小燈泡的王景玉或殺警案嫌犯均逃過死刑；大姊離去也強調，司法一定要改革，政府不能一個推過一個。

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今年3月13日晚間10時許，王秉華駕車途中與妻爭吵，車輛臨停路邊橫突然持生魚片刀，下車隨機殺害前方同樣臨停路邊的林姓機車騎士致死；北檢4月15日依殺人罪嫌起訴王，同日移審北院，法官裁定繼續羈押。

北院5月13日首度開庭時，王秉華的法扶律師林俊宏說，開庭前兩天才接受委任，來不及閱卷，也尚未與王討論答辯方向，法官決定改今日再度開庭。

王秉華今當庭認罪，對於林男死亡感到非常遺憾及後悔；他也說，當時因跟妻子吵架，導致情緒混亂、高漲，想藉由傷害動作處理情緒，而林男被他刺擊後因有喊叫救命讓他非常害怕，另因擔心被周圍民眾壓制才逃跑。

律師林俊宏則認為王秉華應適用刑法第62條自首規定，並為他聲請心理衡鑑與精神鑑定，以作為未來量刑基礎。

但公訴檢察官依據案發時行車紀錄器畫面及王秉華進入看守所後行為，直言王男作出這些聲請只是為了減刑機會，不應准許。

王秉華隨即否認在看守所內自導自演，他解釋，同舍房林姓獄友親口告訴他主管交代要給他教訓，所以出手毆打，因此他並未為了博取同取而自導自演，否則他要演給誰看？

輪到林男父親陳述時，他哽咽地說，把兒子養到現在卻被殺害，未來王秉華若養兒育女便知道喪子之痛，且若讓王男因精神鑑可減刑，短短服刑幾年就出獄，不知道下一個被害人是誰？故沒有精神鑑定必要，要王男好好面對判決結果。

林父強調，兒子出生以來一直跟著他工作、生活，只有當兵那1年離開他，因此希望司法好好對王男判刑，讓社會有交代。

告訴代理人林帥孝律師也依王秉華犯案當下情狀認為，王男當下具辨別是非控制行動的能力，因此不須精神鑑定。

法官庭末諭知，王秉華是否得精神鑑定，尚待合議庭評議，全案下月22日再開。

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