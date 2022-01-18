子騎重機遭撞死 父憂「陰間過不好」燒紙紮藍寶堅尼由肇事司機付錢

鄧父替兒子辦喪事，擔心兒子死後在陰間日子過得不好，燒了1輛兒子生前最愛的紙紮「藍寶堅尼」和「重機」給兒子，還燒了59包庫錢。示意圖，與新聞無關。（資料照）

2022/01/18 14:14

〔記者黃佳琳／高雄報導〕24歲鄧姓男子騎重機與貨櫃車發生碰撞，鄧慘死輪下，白髮人送黑髮人，老爸燒了1輛紙紮的「藍寶堅尼」和「重機」給兒子，並向肇事的田男求償1千多萬，一審法官認為「藍寶堅尼」不是殯葬儀式實際所需，剔除這項賠償金，但二審法官認為對待亡者應「事死如事生」，同意鄧父請求，判田男要付這筆費用。

判決指出，2019年5月23日下午1點多，鄧姓男子騎大型重機車行經大寮區河堤路一段，與田姓貨櫃車司機發生碰撞，鄧重傷送醫搶救無效，田男酒駕值為0，被依過失致死判徒刑1年定讞。

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鄧父替兒子辦喪事，想到兒子剛從軍中退伍，年紀輕輕尚有大好前途，擔心兒子死後在陰間日子過得不好，不但燒了1輛兒子生前最愛的紙紮「藍寶堅尼」和「重機」給兒子，還燒了59包庫錢（每包800元，價值陰間幣1千萬，共5億9千萬陰間幣）。

田男不認同，認為這2筆費用是不必要的支出，要求剔除。一審法官認為，「藍寶堅尼」和「重型機車」等物品，只是死者親屬為展現對死者生前思念的額外支出，並非一般殯葬儀式實際所需要，不是必要項目，應予剔除；庫錢部分，法官也認為燒太多，加上燒庫師傅的費用，花個2萬元買25包庫錢（2億5千萬陰間幣）就夠了。

鄧父不服提上訴，二審法官認為，紙紮的「藍寶堅尼」、「紙紮重機」各價值2600元，傳統觀念認為，對待亡者應「事死如事生」，台灣民俗信仰中，會以燒紙錢、紙紮屋向亡者表達思念，希望已逝親屬能在另個世界享受優渥生活。

隨著時代變遷，紙紮用品也衍伸出各式各樣的現代產品，舉凡3C、家電、交通工具等應有盡有，故因此所生的紙紮費用當然與喪葬禮俗有關，因此同意鄧父請求，判田男要多付5200元的紙紮跑車費；至於庫錢部分，法官同意一審看法，判田男不用再多付，可上訴。

高雄高分院。（資料照）

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