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    台中市高階警官異動 盧秀燕主持分局長、大隊長交接典禮

    台中市警局今天有6位新任分局長及大隊長異動。（台中市警局提供）

    台中市警局今天有6位新任分局長及大隊長異動。（台中市警局提供）

    2022/01/17 16:34

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市警局最近有12位高階主管異動，其中包括6位新任分局長及大隊長，市長盧秀燕今天主持交接典禮指出，直轄市分局長及大隊長是警察機關的重要職務，須有相當的職務歷練才能擔任，相信就任新職後必定能為中市治安注入一股助力，營造成為最宜居的安全城市。

    此次異動名單包括中市警局副局長邱文亮榮調保四總隊總隊長，保四總隊總隊長魏慶賢榮調中市警局副局長，警政監林宏儒榮調警察機械修理廠廠長，警政署警監督察林漢堂榮調中市警察局警政監，中市第三分局長張則誠榮陞保安四總隊主任秘書，以及中市保安大隊大隊長劉其賢榮調台南市警局白河分局分局長。

    另在分局長、大隊長異動部分，原任烏日分局長楊川調任第三分局分局長，原任豐原分局長吳銘淵調任烏日分局長，原任東勢分局長劉安杰調任豐原分局長，原任交通大隊長陳松寅調任東勢分局長，原任後勤科長徐坤隆調任交通大隊長，原任督察室督察周俊銘調任保安大隊大隊長。

    市長盧秀燕今天在主持上述6位分局長及大隊長的交接典禮時指出，市警局在檢肅槍支、毒品、打擊詐欺及掃黑等各項全國性查緝專案均名列前茅，近期更執行「安城專案」威力掃蕩，有效打擊黑道幫派及暴力分子，並透過向上溯源偵破博弈機房、洗錢水房及販賣毒品等案，展現對犯罪、暴力零容忍及保護市民人身安全的決心。

    另外防制A1交通事故執行成果，110年發生案件數較109年減少18件18人，同時強力執行「掃除『醉』犯」及「酒駕大執法」專案，酒駕致死人數也較109年減少7人，降低比率達36.8％，是六都唯一死亡人數減少城市，確實保障市民行的安全，也希望同仁均能服從新到任分局長及大隊長領導，提升執勤效能及服務品質，做好治安、交通以及為民服務工作，營造中市成為最宜居的安全城市。

    市長盧秀燕主持交接儀式。（台中市警局提供）

    市長盧秀燕主持交接儀式。（台中市警局提供）

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