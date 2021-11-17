賣11億假發票抽佣脫產又喊窮 花蓮欠稅阿嬤遭管收3個月

花蓮欠稅阿嬤遭管收3個月。（法務部行政執行署花蓮分署提供）

2021/11/17 17:38

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣71歲周姓阿嬤，開設多家虛設保險代理人公司，總計賣出逾11億假發票給保險公司抵稅，並從中抽佣，因收購人頭支薪逃漏稅遭查獲，須繳還3860萬元綜合所得稅併課罰鍰卻脫產「喊窮」拒繳，期間還偷放高利貸，討債手段凶狠，經法務部行政執行署花蓮分署向法院聲請管收獲准，昨遭裁准管收3個月；但須繳還的金額不因管收而消失。

71歲周姓婦人是花蓮分署近年列管滯欠大戶，2000年起開設10多家虛設保險代理人公司，陸續販售總計高達11億多元面額的不實發票給保險公司，作為扣抵進項稅額，並收取發票面額15％至20％的不法利益。

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周婦為規避繳稅，還收購花蓮在地多達668名人頭，擔任幽靈員工及股東，製作不實薪資、盈餘分配等費用成本支出，案經法務部調查局東部地區機動工作站在2007年8月查獲後，需補課綜合所得稅併課罰鍰合計3860萬元。

周婦得知要繳千萬稅金後，火速將名下位於花蓮縣及台北市中山區，合計市值逾億元的17筆不動產，贈與媽媽、妹妹及子女，並將銀行帳戶內高達2232多萬元的存款全數轉出及提領一空。

看似名下身無分文的周婦，不斷向執行人員佯稱「沒錢繳稅，靠年金度日」，卻暗地放高利貸並收取高額利息，討債手段凶狠，經查放款金額約372萬元。

周婦經花蓮分署行政執行官訊問後，仍拒絕提出清償計畫，執行官以其有「顯有履行義務之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」等事由，昨依法向花蓮地院聲請管收獲准，送至花蓮看守所執行管收3個月。

花蓮分署解送周婦至花蓮地方法院聲請管收。（法務部行政執行署花蓮分署提供）

花蓮欠稅阿嬤當庭簽收管收票。（法務部行政執行署花蓮分署提供）

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