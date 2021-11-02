新北分署聯合拍賣 馬自達、納智捷2車不到60萬入手

納智捷自小客汽車。（新北分署提供）

2021/11/02 18:44

〔記者王定傳／新北報導〕法務部行政執行署新北分署今日舉辦「123聯合拍賣會」，上午10時拍定馬自達及納智捷2部自小客車，金額合計59萬8000元；下午3時拍定土地8筆，另有1筆土地由國稅局聲明以底價承受，金額合計606萬8888元，這些土地都是即將屆期、無法再執行的財稅舊案，將趕在執行期間屆滿前為國庫挹注一些財源。

新北分署指出，今天上午先進行動產拍賣，其中2014年8月出廠的馬自達自小客車（1999CC）第2次拍賣，以23萬1000元拍定；另2014年出廠的納智捷自小客車（1798CC）第1次拍賣，3人出價競標，經過65次喊價，最終以36萬7000元拍定。

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下午3時進行不動產拍賣，其中，坐落新北市中和區安平段的8筆持分土地，上面都有建物，這是潘姓女子死亡後所滯納遺產稅的財稅舊案，遺產管理人為財政部國有財產署北區分署，移送機關台北國稅局原打算於未拍定時聲明以底價承受，但有一名男子殺出，以每筆土地各加價1111元方式，將8筆土地買下。

此外，台北分署囑託新北分署拍賣許姓擔保人所有、坐落在土城區的土地2筆，均無人投標，其中1筆由移送機關台北國稅局聲明以底價承受，承受價額76萬元。

馬自達自小客汽車。（新北分署提供）

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