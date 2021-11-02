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    行政執行署「123聯合拍賣」成果豐碩 總額8.5747億創歷史天價

    法務部行政執行署各分署今日下午3時同步舉行11月份「123聯合拍賣」，拍賣總額高達8.5747億多元，創歷史天價。圖為行政執行署大樓外觀。（資料照，記者張嘉明攝）

    法務部行政執行署各分署今日下午3時同步舉行11月份「123聯合拍賣」，拍賣總額高達8.5747億多元，創歷史天價。圖為行政執行署大樓外觀。（資料照，記者張嘉明攝）

    2021/11/02 19:32

    〔記者溫于德／台北報導〕法務部行政執行署各分署同步於今日下午3時舉行「123聯合拍賣」，執行署說，拍賣總額創歷史天價，高達8億5747萬多元。

    執行署指出，今日拍定最高者為新竹分署拍賣新竹高爾夫球場土地211筆及建物6筆，以7億6154萬元拍定。據悉，該球場從2001年起陸續欠稅達5870多萬元，遭查封拍賣。

    其次是台北分署成功以高價4412萬多元拍出位於捷運大安站旁大樓的「夯宅」，另仁愛路四段345巷內大樓地下室與新店永安街83巷內建物，也分別以139萬多元及439萬多元金額拍出，綜計不動產拍定金額高達4992萬多元。

    台北分署另就動產部分拍出平價服飾配件、筆記型電腦及電競螢幕、百貨專櫃展售的各式首飾精品、波蘭陶等，合計賣出26萬4560元。總計賣得5018萬多元。

    士林分署方面，拍定南港、淡水、北投、士林土地共17筆，共978萬多元，加上緙絲金龍雙面畫等動產，合計賣出1003萬多元；不過，以「佛菩薩、本尊、護法、淨土」為圖像的「唐卡」宗教藝術品，今天仍無人應買，將於12月7日再次變賣，分署希望有緣人可以買回。

    民眾赴士林分署參與聯合拍賣。（士林分署提供）

    民眾赴士林分署參與聯合拍賣。（士林分署提供）

    台北分署就捷運大安站旁大樓開標。（台北分署提供）

    台北分署就捷運大安站旁大樓開標。（台北分署提供）

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