移民台東遭官員嗆「滾回香港」提告 許貴瑞駁：絕無口出此言

移居台東的香港龍舟師傅胡梓康按鈴申告許瑞貴涉嫌恐嚇。（記者陳賢義攝）

2021/11/11 11:41

〔記者陳賢義／台東報導〕台東縣政府在太平溪右岸興建「一路通」水防道路工程，其中光最社區路段引發爭議，當地居民以影響安寧、安全及生態為由數度陳情未果，不料又引來一場案外案；移居台東的香港龍舟師傅胡梓康控訴台東縣政府建設處長許瑞貴出言不遜，要他和妻子「滾回香港」，昨前往台東地檢署按鈴申告許涉恐嚇，許澄清絕未口出「滾回香港」之語，兩相對話不到2分鐘，怎麼會衍生出這麼多話。

胡梓康回憶事發當日指稱，10月21日上午7時20分許，他正好在家中上廁所，突然聽到屋外傳來五阿姨大聲呼喊「阿康，阿康，快點出來！」，聞聲步出門外就看見妻子、五阿姨及對面的黃姓鄰居和1名陌生男子站在巷道上，隨後五阿姨就對他說「「阿康，來找你的。」，就是建設處長許瑞貴，之後問明來意，許說將會把這巷口封起來，居民要有共識。

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胡妻郭笑儀聞言，回應「我們光明社區交給縣府的陳情書，已經清楚說明我們的陳情共識；不是你現在的說法，你所說的不是我們的共識。」，許則說「這個只是你個人意見，不能代表所有人的共識。」

胡接續搭話詢問「請教你一個問題，我們平民百姓可不可以提告政府？」，未料，許竟回嗆「好嗚！你去提告啊！你們香港人滾回去香港，罵你們的政府，去罵共產黨，來到台灣寫甚麼陳情書？這裏是台灣不是香港。」，怒斥許身為公務人員行使職權，行為言論全然漠視「公民與政治權利國際公約及經濟社會文化權利國際公約施行法」。

胡按鈴申告指稱，台灣是個有民主和法紀的國家，許在事發上午竟叫他和老婆滾回香港去，所言令人無法苟同。台東縣議員林參天聲援，強調做人不要退步，胡氏夫妻移民台灣是因非常欣賞台灣的民主自由，竟受到這樣一個顢頇官員的壓迫，當然會覺得恐懼。

許瑞澄清表示，絕未辱罵胡及其妻子「滾回香港」，當時只是說「你們香港怎樣，你去跟香港講啊，你去對他們講啊」，然後隔壁的老先生和太太就跟他說今天的好心情不要讓他們影響到，不要理他們，然後他就走了準備要上班，未料胡妻竟拿著錄音機衝出來要跟他講話，他也再一回覆「你要講就跟他們講，不要再跟我講這個」，整起事件從頭到尾就是這樣，從頭到尾接觸不到2分鐘，怎麼會衍生出這麼多話。

許瑞貴澄清絕未叫胡梓康夫妻「滾回香港」。（記者陳賢義攝）

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