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    台東大武海岸養灘地遭大浪侵蝕外流 縣府：故意的

    台東縣議員蔡玉玲在質詢時秀出大武養灘地被大浪侵蝕的畫面。（記者黃明堂翻攝）

    台東縣議員蔡玉玲在質詢時秀出大武養灘地被大浪侵蝕的畫面。（記者黃明堂翻攝）

    2021/11/08 16:14

    〔記者黃明堂／台東報導〕大武漁港長年被淤沙所擾，漁船早上出海，下午就擔心進不了港！南迴公路沿岸人工養灘的海岸卻不斷流失。縣府農業處長許家豪表示，讓養灘地被侵蝕外流，其實是「故意的」，要讓沙南漂到南田海岸，以減緩海岸流失。

    縣議員蔡玉玲今天質詢指出，10年前大武漁民嘆漁港淤沙，船出不了港，生計大受響，10年後的今天，漁民還在相同感嘆。長年以來，大武漁民都害怕早上開船出海，下午就因港嘴堵住進不了港了，漁港一年四季有一半都在清淤沙。

    她說，大武漁港受淤沙之苦，漁港南方海岸卻飽受海沙流失、陸地縮減問題。政府在海岸線進行養灘，結果颱風或豪雨一來，養灘地就被侵蝕掉大半，對公路安全造成威脅。

    農業處長許家豪說，漁業署長張致盛日前到大武漁港走一遭，承諾一旦縣府提出完整的漂沙調查及解決方案時，會全力在經費上支持，就算無法根除淤沙，也希望減緩速度，至少不要讓漁民面臨早上出海、下午回不了港的窘境。

    至於大武南岸進行的養灘地大量流失，許家豪說「是故意的」，也就是利用漁港疏濬出來的沙填在海岸線，再讓沙隨颱風豪雨自然往南漂，蓄積在缺乏沙源的南田海岸，讓南田海岸不致快速流失。

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