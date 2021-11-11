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    不慎損毀4隻公仔遭逼償17萬元 警3小時逮2嫌及3把長短槍

    不慎損毀4隻公仔對方傳子彈照威脅出面協調、賠償，還毆傷持槍逼簽17萬本票，高雄警方火速逮獲2嫌起獲3把長短槍。（民眾提供）

    不慎損毀4隻公仔對方傳子彈照威脅出面協調、賠償，還毆傷持槍逼簽17萬本票，高雄警方火速逮獲2嫌起獲3把長短槍。（民眾提供）

    2021/11/11 09:08

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄37歲杜姓男子向警方報案遭傳子彈照恐嚇，只因他不慎毀損洪姓男子的4隻公仔，談判時還夥同邱姓男子毆打成傷，對方甚至亮出1把槍械，威脅逼簽17萬元本票，新興分局獲報組成專案，在3小時內逮獲洪、邱兩嫌，並起獲空氣槍1把、模擬短槍1把、鎮暴長槍1把，全案犯嫌洪男、邱男訊後，今依恐嚇取財、槍砲等罪嫌移送法辦。

    警方今指出，被害人杜男昨向派出所報案稱，因不慎毀壞洪姓男子（37歲）的4隻公仔，洪男要求他半夜至新興區某車行協調賠償問題，洪男還用line傳2顆子彈的照片藉此威脅赴約，杜男雖然擔心遭到報復，仍只好赴約前往，不料抵達現場後，隨即遭洪男及其友人邱男（36歲）徒手毆打，造成頭部及胸部挫傷。

    暴力催討過程中邱男疑亮出1把槍械恐嚇，威脅逼簽17萬元本票，杜男因擔心無法脫身便簽下本票，返回家中後向警方報案求助，警方立即組成專案小組，昨午循線在新興區青年一路車行查獲洪男到案，查獲3顆子彈。

    警方另至新興區自強三路查獲邱男到案，一舉查獲空氣槍1把、模擬短槍1把、鎮暴長槍1把，2嫌否認犯案，洪男、邱男訊後依傷害、恐嚇取財及槍砲罪嫌移送法辦，槍枝部分送請警察局鑑識中心進行射撃鑑定複驗，警方持續向上追溯追查槍枝子彈來源及有無其他共犯涉案。

    不慎損毀4隻公仔對方傳子彈照威脅出面協調、賠償，還毆傷持槍逼簽17萬本票，高雄警方火速逮獲2嫌起獲3把長短槍。（民眾提供）

    不慎損毀4隻公仔對方傳子彈照威脅出面協調、賠償，還毆傷持槍逼簽17萬本票，高雄警方火速逮獲2嫌起獲3把長短槍。（民眾提供）

    不慎損毀4隻公仔對方傳子彈照威脅出面協調、賠償，還毆傷持槍逼簽17萬本票，高雄警方火速逮獲2嫌起獲3把長短槍。（民眾提供）

    不慎損毀4隻公仔對方傳子彈照威脅出面協調、賠償，還毆傷持槍逼簽17萬本票，高雄警方火速逮獲2嫌起獲3把長短槍。（民眾提供）

    不慎損毀4隻公仔對方傳子彈照威脅出面協調、賠償，還毆傷持槍逼簽17萬本票，高雄警方火速逮獲2嫌起獲3把長短槍。（民眾提供）

    不慎損毀4隻公仔對方傳子彈照威脅出面協調、賠償，還毆傷持槍逼簽17萬本票，高雄警方火速逮獲2嫌起獲3把長短槍。（民眾提供）

    警方上銬邱姓男子押至高雄地檢署偵辦。（民眾提供）

    警方上銬邱姓男子押至高雄地檢署偵辦。（民眾提供）

    公仔主人洪姓男子（右）被帶回警局偵訊。（民眾提供）

    公仔主人洪姓男子（右）被帶回警局偵訊。（民眾提供）

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