台東一處飼牛場未釘掛耳標 縣府將開罰、最高6萬

台東縣府查獲一處飼牛場未依規定釘掛耳標，將查處開罰。（台東縣府提供）

2021/11/08 17:37

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣省道曾經發生多起牛隻誤闖公路，甚至有用路人晚間因視線不佳撞到牛隻不幸喪命的事件，縣府已於109年訂定「台東縣放牧飼養家畜管理自治條例」，所有牛隻必須釘掛耳標，最近查獲一處飼牛場違規，將開罰1萬6萬元。

台東縣政府表示，台東縣放牧飼養家畜管理自治條例於去年4月20日送台東縣議會決議核定通過，並函送行政院農業委員會於11月16日准予核定、11月27日縣府函文各鄉鎮公所公告。

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農業處表示，為確保執行效率，縣長饒慶鈴要求農業處在自治條例公告日起編列專人執行放牧牛隻管理業務，每週會同鄉鎮公所承辦人員親自稽核各飼養戶，至今掌握縣內13鄉鎮養牛戶共86戶，飼養牛隻1620頭。

農業處指出，在嚴格執行下，目前在省道台9線及台11線附近200公尺內，已無飼養牛隻的問題，釘掛耳標的情形飼養戶通常都能配合。不過，有一養牛戶經通知應於今年10月15日前完成飼養牛隻釘掛耳標，惟農業處於11月5日會同公所人員現地查核，扣除不適宜釘掛耳標之3頭懷孕母牛及6頭仔牛外，尚有10頭成牛未釘掛耳標，明顯違反自治條例第7條第1項第2款規定，將查處飼養負責人1萬元以上6萬元以下罰鍰。

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