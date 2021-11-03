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    首頁　>　社會

    恐怖！ 彰化水流屍頸、腳綁40公斤大石塊 眼矇膠帶怕死後報復

    張男被丟入東螺溪棄屍，頸、腳兩處各被綁有重約20公斤重物，頭部、腳部還被套上黑色塑膠袋，兇手明顯不想讓死者曝光。（民眾提供）

    張男被丟入東螺溪棄屍，頸、腳兩處各被綁有重約20公斤重物，頭部、腳部還被套上黑色塑膠袋，兇手明顯不想讓死者曝光。（民眾提供）

    2021/11/03 17:18

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化驚傳水流屍命案，台北市51歲張姓男子戀上林姓酒家女，每月花10萬元包養，卻疑遭對方仙人跳設局慘遭殺害，家人遍尋張男多日未果，直到上月29日才被發現漂浮在彰化縣東螺溪河域，警方在張男身上發現，頸、腳2處被綁上重達20公斤石塊，眼睛還被矇上膠帶，手段殘忍，目前警方已逮捕涉案林女，但該案仍另有共犯，檢方已發出3張拘票追緝在逃嫌犯。

    臉書「爆料公社」昨晚驚爆一起謀財害命的命案，網友「謝勞闆」貼文指出，張姓友人包養一名林姓酒店女（30歲，彰化鹿港人），以為遇到真愛還同居，不料從10月15日就失去聯繫，等發現人時竟成為一具水流屍，懷疑張男是遭林女夥同其表哥等人設局仙人跳後殺害。

    至於張男究竟何時遇害，檢警目前還在偵辦中，不過張男被發現頸、腳2處各被綁有重約20公斤重物，頭部、腳部還被套上黑色塑膠袋，兇手明顯不想讓死者曝光，且棄屍在流域廣大的東螺溪，一般人在岸上根本難以察覺，但最殘忍的是，兇手還將張男眼睛用膠帶黏起來，根據民間習俗，就是不讓張男死後，有手有腳有眼睛回來報復。

    不過法網恢恢，10月29日下午一名農民走到岸邊整理農作，往水面看時發現有東西載浮載沉，於是通報當地村長來查看，2人靠近確認是屍體後便趕緊報警，消防隊到場穿著隔離衣將張男拉上水面，但張男全身浮腫難辨，採其指紋，經過3天才確認是張男本人，經通知家屬才知已失蹤多日，案情因此曝光。

    溪湖警分局表示，1日至林女在鹿港住處進行拘提，林女到案後故作鎮靜，以為是朝失蹤案偵辦，直至得知張男被尋獲消息，才辯稱2人案發前曾出遊到中部海邊，但有發生口角，林女友人為挺她，有出手教訓張男，但為何不送張男就醫？林女說詞開始模糊，始終無法交代清楚，警方因此將林女轉為嫌犯移送偵辦。

    彰化地檢署表示，林女坦承殺害張男，但張男身上被發現綁有重物痕跡，憑林女一人根本無法搬運，懷疑還有多名共犯，認為林女恐有串證、逃亡之虞，今早向彰化地院聲請羈押獲准，也另發3張拘票追緝在逃嫌犯。

    消防員穿上隔離衣將張男撈上岸，張男頭腳都被套上黑色塑膠套。（民眾提供）

    消防員穿上隔離衣將張男撈上岸，張男頭腳都被套上黑色塑膠套。（民眾提供）

    張男生活照。（取自網路）

    張男生活照。（取自網路）

    林女坦承殺害張男，目前已經聲押獲准。（翻攝網路）

    林女坦承殺害張男，目前已經聲押獲准。（翻攝網路）

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