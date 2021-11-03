彰化驚見水流屍！ 男疑遭仙人跳殺害 酒店女友羈押

彰化埔鹽鄉東螺溪發現一具男性水流屍，死者為51歲家住北部的張姓男子，其30歲的林姓女同居人涉有重嫌。（民眾提供、網路，本報合成）

2021/11/03 11:54

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣埔鹽鄉東螺溪發現一具男性水流屍，警方調查，死者為51歲家住北部的張姓男子，其30歲的林姓女同居人涉有重嫌。死者家屬在網路爆料，張男每月花10萬包養林女，最近卻突然有一群號稱林女表哥出現，不准兩人交往，甚至騙出張男毆打及要求說出提款卡密碼，懷疑張男是遭殺害棄屍。警方昨（2）日將林女拘提到案，林女坦承殺人，彰化地檢署複訊後，今晨依殺人罪聲押獲准。

據了解張男消失多日，其家屬在10月中旬就向警方報案，10月29日，警方在彰化縣埔鹽鄉東螺溪發現張男屍體，張男友人昨日就在爆料公社爆料，他的好兄弟張男，去年在台北酒店認識酒店林小姐，林小姐是彰化鹿港人，張男馬上包養他，每個月給她至少10萬元起跳而同居等語。

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張男友人指出，今年9月11日突然有6名男子闖進張男租屋處，號稱是林小姐的表哥們，說家族不允許他們交往，要把林小姐帶走，張男尊重林小姐的決定，離開前他們還要帶走張男新買的BMW車子，但張男沒讓他們開走車子。

張男友人也說，10月8日，張男和幾個好朋友約去吃熱炒，結果林小姐突然出現，後來兩人一起手牽手離開；10月15日張男說要去鹿港，結果卻從此失去聯繫，後來透過銀行監視器畫面拍到林小姐拿著張男提款卡領了不少錢。

張男友人忿忿不平說，身邊朋友都知道，張男對林女很好，要什麼給什麼，沒想到她居然這麼狠毒，設局讓張男去彰化找她，找人把張男綁走毆打，問出卡片密碼後殺人棄屍，把人命當髒螞蟻就對了！

溪湖警分局表示，發現張男屍體後抽絲剝繭，找出同居的林女涉友重嫌，1日即聲請拘票到林女鹿港租屋處逮捕，林女到案後一度坦承不知情，最後突破心防，坦承殺人，立即依殺人罪嫌移送。

張男失蹤後被發現死亡，30歲的林姓女同居人涉有重嫌。（翻攝網路）

林女遭警方逮捕坦承涉案，檢方複訊後複訊後，今晨依殺人罪聲押獲准。（民眾提供）

彰化縣埔鹽鄉東螺溪10月29日發現一具男性水流屍，死者為51歲家住北部的張姓男子。（民眾提供）

張男疑遭殺害後棄屍，10月29日在彰化縣埔鹽鄉東螺溪被發現。（民眾提供）

張姓男子友人在爆料公社爆料，覺得友人疑似遭人仙人跳。（翻攝網路）

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