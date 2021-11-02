為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    澎湖縣農漁局前凸堤碼頭 發現男子溺水救起送醫仍不治

    澎湖縣政府農漁局前凸堤碼頭，因發現男性溺水現場拉起封鎖線。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣政府農漁局前凸堤碼頭，因發現男性溺水現場拉起封鎖線。（記者劉禹慶攝）

    2021/11/02 09:46

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府農漁局前方凸堤碼頭，今日上班尖峰時間，遊艇業者在停泊遊艇處，發現1名男子溺水在海面上漂流，緊急向澎湖縣政府消防局報案，但救護人員趕抵現場前，男子已先被熱心民眾救起，雖緊急送醫急救，但到院前已無生命跡象。

    澎湖縣政府消防局調查指出，今日上午八時九分接獲民眾報案，馬公市第三漁港農漁局前海域有民眾疑似溺水，現正於海中漂浮，請求派遣人車救援。消防局獲報後，立即派遣馬公分隊二車一艇五人前往救援，現場由小隊長吳信昌負責指揮。另通報第十三巡防區、警察局等單位派員配合搜救任務。

    消防人員到場後，溺水男子已被熱心民眾救援至岸邊樓梯旁，救護人員從碼頭階梯處將溺者拖帶上岸，並立即以長背板搬運至碼頭急救。上午八時二十分上岸後，患者已呈OHCA狀態，救護人員立即實施CPR、BVM（正壓輔助呼吸）、使用AED（不建議電擊）急救，並於八時二十四分送往三總澎湖分院就醫。

    警方根據現場遺留下黑色機車車號，查出車主為居住在馬公東衛的四十七歲呂姓男子，鑰匙仍插在機車上，但詳細落水原因，正由警方及岸巡人員進行調查，並調閱沿路監視器，釐清確切落水時間。根據發現民眾表示，早上七時多巡視停放岸邊的遊艇時，發現機車插著鑰匙停放岸邊，心覺有異，刻意在船四周察看都無所獲，直至另一位船長前來巡船才發現漂浮在海面上的男子，發現時已手指發白。

    落水命案現場留下一部黑色機車，警方據報查出車主為東衛47歲呂姓男子。（記者劉禹慶攝）

    落水命案現場留下一部黑色機車，警方據報查出車主為東衛47歲呂姓男子。（記者劉禹慶攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    70非法移民泳渡美墨邊境 1女子身亡
    2021/10/31 22:05

    70非法移民泳渡美墨邊境 1女子身亡
    台南觀海橋1女掉落鹽水溪 命危送醫暫保住一命
    2021/10/31 16:52

    台南觀海橋1女掉落鹽水溪 命危送醫暫保住一命

    e化繳納高雄市地價稅 萬元禮券等您抽
    花蓮高中生遭浪捲走2天 今早在消波塊處尋獲遺體
    2021/10/19 10:27

    花蓮高中生遭浪捲走2天 今早在消波塊處尋獲遺體
    兒落冰湖身亡 美夫婦捐聲納避免憾事再生
    2021/10/16 23:56

    兒落冰湖身亡 美夫婦捐聲納避免憾事再生

    布局美元 元大人壽新商品具靈活優勢
    8人相約前往南庄苦花潭戲水 21歲男子落水亡
    2021/10/14 17:27

    8人相約前往南庄苦花潭戲水 21歲男子落水亡
    萬里海水浴場溺水男子 遺體今早尋獲
    2021/10/04 09:55

    萬里海水浴場溺水男子 遺體今早尋獲
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播