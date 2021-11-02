澎湖縣農漁局前凸堤碼頭 發現男子溺水救起送醫仍不治

澎湖縣政府農漁局前凸堤碼頭，因發現男性溺水現場拉起封鎖線。（記者劉禹慶攝）

2021/11/02 09:46

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府農漁局前方凸堤碼頭，今日上班尖峰時間，遊艇業者在停泊遊艇處，發現1名男子溺水在海面上漂流，緊急向澎湖縣政府消防局報案，但救護人員趕抵現場前，男子已先被熱心民眾救起，雖緊急送醫急救，但到院前已無生命跡象。

澎湖縣政府消防局調查指出，今日上午八時九分接獲民眾報案，馬公市第三漁港農漁局前海域有民眾疑似溺水，現正於海中漂浮，請求派遣人車救援。消防局獲報後，立即派遣馬公分隊二車一艇五人前往救援，現場由小隊長吳信昌負責指揮。另通報第十三巡防區、警察局等單位派員配合搜救任務。

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消防人員到場後，溺水男子已被熱心民眾救援至岸邊樓梯旁，救護人員從碼頭階梯處將溺者拖帶上岸，並立即以長背板搬運至碼頭急救。上午八時二十分上岸後，患者已呈OHCA狀態，救護人員立即實施CPR、BVM（正壓輔助呼吸）、使用AED（不建議電擊）急救，並於八時二十四分送往三總澎湖分院就醫。

警方根據現場遺留下黑色機車車號，查出車主為居住在馬公東衛的四十七歲呂姓男子，鑰匙仍插在機車上，但詳細落水原因，正由警方及岸巡人員進行調查，並調閱沿路監視器，釐清確切落水時間。根據發現民眾表示，早上七時多巡視停放岸邊的遊艇時，發現機車插著鑰匙停放岸邊，心覺有異，刻意在船四周察看都無所獲，直至另一位船長前來巡船才發現漂浮在海面上的男子，發現時已手指發白。

落水命案現場留下一部黑色機車，警方據報查出車主為東衛47歲呂姓男子。（記者劉禹慶攝）

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