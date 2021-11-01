傳槍彈照給綠能廠商索要20萬 南檢起訴恐嚇歹徒

謝姓男子曾以LINE傳送槍械、子彈照片給綠能公司董事長、經理，用以恐嚇取財。（圖：民眾提供）

2021/11/01 16:37

〔記者王俊忠／台南報導〕45歲的謝姓男子涉向台南市鹽水區某家綠能廠商老闆與經理恐嚇取財，謝男以手機LINE通訊軟體傳送槍械與子彈的照片給綠能公司老闆、經理，出言恫嚇，受害的綠能公司高層心生畏懼、匯款20萬台幣給謝男。台南地檢署獲報查獲謝嫌、依恐嚇取財罪嫌提起公訴。

台南地檢署襄閱主任檢察官林仲斌指出，該案是南檢檢察官郭書鳴接獲民眾檢舉、指稱被告謝男多次以LINE傳送訊息給在台南市鹽水區太陽能光電案場施工的某科技公司董事長與經理，要求公司高層等須付出錢財，才能確保工程順利進行。謝男還曾傳送槍枝及子彈的照片給被害人，意欲恫嚇。

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受害的科技公司高層在畏懼下，以匯款方式支付20萬台幣給謝嫌，檢察官於今年10月5日指揮台南市警學甲分局持搜索票及拘票針對涉向綠能廠商恐嚇取財的謝男執行搜索及拘提，訊問後認為謝嫌涉犯刑法恐嚇取財罪嫌重大，且有滅證、勾串共犯、證人及反覆實施之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

檢察官於近日偵結此案、起訴謝男。檢察官在起訴書中強調謝嫌此舉不僅危害被害人的私人權益，更易使各界對於台南地區投資環境是否安全產生疑慮，甚而影響國家能源轉型政策的推展，因此請法院針對謝男的犯行量處適當刑度。

林仲斌強調，太陽能光電是能源轉型的重要一環，有確保合法廠商順利施作的必要，南檢設有24小時檢舉專線06-2959839、0800024099，廠商或民眾如有遭受不當脅迫情況，都可撥打此專線檢舉，南檢會竭力維護合法廠商的權益。

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