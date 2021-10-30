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    三總澎湖分院傳職場性騷擾疑雲 院方移送司法偵辦

    三總澎湖分院傳出職場性騷擾疑雲，院方表明絕不護短全案進入司法調查程序。（記者劉禹慶攝）

    三總澎湖分院傳出職場性騷擾疑雲，院方表明絕不護短全案進入司法調查程序。（記者劉禹慶攝）

    2021/10/30 22:11

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕三總澎湖分院傳出疑似職場性騷擾疑雲，一位外包的女性勤務員自稱遭到院內老院工，被背後熊抱、襲胸及下體等不當接觸，院方獲悉後，今晚陪同自稱受害女性前往文澳派出所製作筆錄，全案正式進入偵查程序，交由司法調查。

    根據該名女性員工表示，29日晚間值大夜班，與小夜班同事進行交接班，在4樓辦公室沒有監視畫面，突然被院內老員工從背後熊抱，並伸手襲胸，抓兩邊胸部，還用下體頂住女員工屁股，並得意滿滿說出「我在摸ㄋㄟㄋㄟ」不堪入耳言語。由於傳出很多很多女員工及護理師，都被其毛手毛腳過，雖然向上反映都未有下文，因此決定站出來揭發其惡行。

    針對今日該名女員工指控，三軍總醫院澎湖分院基於保護受害者立場，已於今日晚間7時，由醫院主動指派幹部陪同受害者，前往文澳派出所完成報案手續。醫院特別聲明，為維護及保障女性工作權，完全尊重司法偵辦，將全力配合調查，如涉有不法，當事人應受司法懲處，醫院會依員工工作守則嚴辦。

    三總澎湖分院院長施宇隆上校表示，維護兩性平權，提供女性受保障且友善的工作環境，是院方長期宣導要求及推動的重要政策，特別強調會維護當事人權益，並杜絕工作職場類肇生，保障每位員工能安心於專業職能。同時強調三總澎湖分院絕不會護短，一切依司法調查結果進行懲處，該如何處理就如何處理，以維醫院公信及男女平權。

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