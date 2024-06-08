北市府內賣大麻煙彈 女科員認罪又翻供遭求重刑

台北市政府社會局女科員劉如婕（左圖），涉嫌將男友周冠亘（右圖）給她的大麻煙彈，在北市府三樓吸菸區賣給詹姓男子。（資料照）

2024/06/08 05:30

檢轟犯後態度惡劣

〔記者陳彩玲／台北報導〕台北市政府社會局女科員劉如婕，今年一月在北市府三樓吸菸區，以三千五百元價格販賣一支含二級毒品大麻成分的電子煙彈給詹姓男子，檢方今年三月搜索、約談劉女到案，她當時坦承犯行、獲廿萬元交保後，未料後來竟翻供否認，檢察官昨依毒品危害防制條例之販賣二級毒品罪嫌起訴劉女，依持有毒品、轉讓禁藥等罪起訴劉女的同居男友周冠亘，並批劉女犯後態度惡劣，建請法院從重量刑。

是否吸大麻 偵辦中

檢方痛批，劉女身為台北市政府公務人員，竟利用政府機關場地交易毒品，交保後翻異前詞，犯後態度惡劣，且不知悔改，建議重判。至於劉女、周男吸食大麻部分尚未偵結，持續偵辦中。

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今年一月二日詹男駕車在台北市大安區被警方攔查，車上被查獲含大麻電子煙彈，他供出是當天中午向劉女購買，以LINE PAY支付三千五百元，相約面交取得。檢警追查發現，劉女竟是約在台北市府三樓的吸菸區交易毒品，煙彈來源則是劉女的同居男友周冠亘無償提供。

檢警查出，周冠亘長期和年籍不詳、綽號「MARK」的男子購入毒品，去年十二月十五日先在信義區以兩萬元購入大麻，兩天後又約在北市某廣場交易三萬元大麻，同月廿五日至今年一月間，又陸續買入卅五公克大麻、十八支大麻煙彈。

今年三月六日檢警前往劉女和周男同居的住處搜索，扣得大麻與煙彈、吸食器，並約談二人到案，當時劉女坦承販毒給詹男，周男也承認持有毒品，檢方諭令二人各二十萬元交保。未料後來劉女翻供，委由律師具狀辯稱，她是和詹男合資向藥頭購買菸彈，她並未從中獲利，否認販毒行為。

但檢方根據劉女和詹男間的交易對話紀錄，不採信辯詞，依販賣二級毒品罪將她起訴，並建請法官從重量刑，周男則依持有二級毒品、轉讓禁藥等罪起訴。

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